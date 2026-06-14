‘타결 임박’ 종전의 마지막 고비는 ‘이란 동결 자산’ 처리

트럼프 “돈 오갈 일 없다” 금전적 보상 일축…이란 “합의 필수 요소” 미 ‘트럼프 생일’ 14일 서명 주장에 이란은 “미, 이례적 고집” 신경전

미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결이 임박한 것으로 알려진 가운데 동결 자산 해제 등 이란에 대한 금전적 보상 문제를 두고 마지막까지 양측 입장이 엇갈리고 있다. 호르무즈 해협 개방이나 핵 프로그램에 관해서도 온도차를 보인다.



13일(현지시간) 미국과 이란 당국의 발표 및 현지 언론 보도를 종합하면 양국은 MOU 체결이 얼마 남지 않았다고 인정하면서도 여러 핵심 쟁점에서 다른 목소리를 내고 있다.



가장 온도차가 큰 것은 이란의 동결 자산 해제 문제다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 SNS에서 MOU 서명이 다음날 이뤄질 것이라면서 버락 오바마 행정부 때와 달리 “이번엔 어떠한 돈도 오가지 않을 것”이라며 금전적 보상 가능성을 일축했다. 그러나 이란에선 전혀 다른 반응이 흘러나왔다. 반관영 메흐르통신이 전날 총 240억달러 규모의 동결 자산 중 절반인 120억달러를 본협상 개시 전 선지급하고, 나머지는 MOU 체결 뒤 60일간 이뤄질 핵 협상 기간 단계적으로 해제한다고 보도한 것이다. 다음날에는 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인이 취재진과 만나 동결 자산 해제가 “합의의 필수 요소”라는 입장을 밝혔다.



이 가운데 로이터통신이 전날 아랍에미리트연합(UAE)이 이란에 30억달러(약 4조6000억원) 이상을 송금했으며 이는 UAE가 이란에 제공하기로 합의한 총 100억달러 규모 자금 중 일부라고 보도하며 의문은 한층 커졌다. UAE 외교부는 다음날 “전적으로 허위”라며 “동결된 이란 자산이 UAE를 통해 해제되거나 이전된 사실이 없다”고 부인했다.



트럼프 대통령이 서명 시기를 14일로 못 박은 반면 바가이 대변인은 “서명 시점은 더 지켜봐야 한다”며 선을 그었다. 이란혁명수비대(IRGC)는 트럼프 대통령이 자신의 80번째 생일(14일)에 협상을 타결하려 “이례적인 고집”을 부리고 있다며 아직 최종적으로 확정되지 않았다고 밝혔다. 호르무즈 해협 개방을 두고도 이견은 계속되고 있다. 트럼프 대통령은 SNS에서 “서명 즉시 호르무즈 해협이 누구에게나 자유롭게 개방될 것”이라고 장담했으나 바가이 대변인은 “이란이 호르무즈 해협에서 제공하는 서비스에 대가를 받아야 한다”며 해협에 대한 권한을 행사할 것을 시사했다.



또한 트럼프 대통령이 이번 MOU를 “핵무기 보유를 막는 장벽”이라 표현하며 이란이 핵 프로그램을 사실상 포기했다고 주장한 것과 달리 이란은 핵과 관련한 논의는 MOU 체결 이후 협상에서 이뤄질 것이란 입장을 고수하고 있다.



알자지라방송은 “미국과 이란이 같은 문서를 놓고 각자 국내 여론에 유리하도록 MOU 내용과 향후 협상 목표를 뒤섞고 있는 것으로 보인다”고 분석했다.

