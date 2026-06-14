이 대통령 “6·15 선언은 역사적 전환점, 지금도 희망의 불씨 살아있다”

이 대통령, 바티칸 특별미사 연설…유흥식 추기경이 한국어 집전

“한국 국민, 고난 속에도 평화·민주주의 믿고 연대로 어둠 밝혀와”

유 추기경 “대결보다 대화가, 두려움보다 신뢰가 더 큰 힘” 강론

유럽을 순방 중인 이재명 대통령이 14일(현지시간) 바티칸 특별미사에서 26년 전 6·15 남북공동선언을 두고 “지금도 그 희망의 불씨가 살아 있다고 확신한다”며 “정전 상태를 넘어, 지속 가능한 평화 체제를 구축하기 위해 할 수 있는 모든 것을 다할 생각”이라고 말했다.



이날 미사는 한국인 최초로 교황청 성직자부 장관에 임명된 유흥식 추기경이 한국어로 집전했다.



이 대통령은 이날 바티칸 성 바오로 대성전에서 열린 ‘평화와 연대를 위한 특별미사’에 참석해 기념연설을 하며 “평화와 번영을 함께 이야기했던 남과 북은 다시 단절과 대결의 시대로 되돌아섰다. 남북을 연결하던 소통의 통로는 닫혔고, 불신과 긴장은 여전하다”면서 이같이 말했다.



이 대통령은 “그러나 대한민국 국민은 시련과 고난 속에서도 평화와 민주주의에 대한 믿음을 잃지 않았고 이를 굳건히 이겨낸 전력이 있다”며 “빼앗긴 나라를 되찾았고, 전쟁의 폐허 위에서 나라를 일으켜 세웠다. 독재와 억압의 시대를 넘어, 민주주의를 발전시켰다”고 했다.



이 대통령은 “경제 위기와 사회적 격랑 속에서도 우리는 총과 칼이 아닌 촛불로, 폭력이 아닌 평화로, 냉소가 아닌 연대로 짙은 어둠을 밝혀왔다”며 “평신도의 자발적인 신앙 공동체로 시작해 혹독한 박해를 견뎌낸 한국 가톨릭교회 역시 우리 사회가 어려운 순간을 겪을 때마다 인간의 존엄과 평화, 연대의 가치를 지켜온 든든한 버팀목이었다”고 했다.



이 대통령은 “26년 전 6월15일, 남과 북은 분단 이후 처음으로 마주 앉아 6·15 남북공동선언을 발표했다. 오랜 적대와 긴장을 넘어, 대화와 협력의 가능성을 전 세계에 알린 역사적 전환점이었다”면서 “이후 이산가족 상봉과 인도적 협력, 교류와 왕래가 이어지며 한반도 평화의 새로운 희망의 문이 열렸다”고 말했다.



이 대통령은 “대한민국 정부는 지난해 출범 이후 전단 살포와 대북 확성기 방송 중단을 비롯한 선제적 긴장 완화 조치를 추진해왔다”며 “또한 흡수통일이나 일방적 체제 경쟁을 추구하지 않는다는 점을 분명히 밝히고 있다”고 했다.



그는 “남북 간 우발적 충돌을 방지하고, 군사적 신뢰를 회복하기 위한 노력도 꾸준하게 이어가겠다”며 “오랜 세월 국제사회는 한반도의 평화와 화해를 염원해왔고, 대한민국 역시 그 기대와 성원에 부응하기 위해 꾸준히 노력해왔다. 그 과정에서 한결같은 관심과 지지를 보내주신 교황청에 진심으로 감사하다는 말씀을 드린다”고 했다.



이 대통령은 “‘칼을 쳐서 보습을 만들고, 창을 쳐서 낫을 만들리라’. 이사야서 2장 4절의 귀한 말씀이 온 나라에 실현될 수 있도록 함께 기도해주시길 부탁드린다”며 “오늘 함께 봉헌하는 우리의 기도 역시 온 세상의 평화와 연대를 위한 한 알의 복된 밀알이 되길 기원한다”고 밝혔다.



유 추기경은 미사 강론을 통해 “한반도는 아직 분단의 상처를 끌어안고 살고 있다”면서 “어떤 이유로도 평화를 포기할 수 없으며 평화를 건설하기 위해 온 힘을 다해 노력해야 한다”고 말했다. 그는 또 “대결보다 대화가, 증오보다 화해가, 두려움보다 신뢰가 더 큰 힘이 될 수 있음을 우리 대한민국이 대통령님과 함께 온 세상에 증언하는 나라가 되기를 희망한다”고 밝혔다.

