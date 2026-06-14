[속보]이 대통령 “참정권 침해 문제제기 수용…사태 악용·선동하는 반사회적 행태엔 책임 물어야”

유럽을 순방 중인 이재명 대통령이 14일(현지시간) 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 “참정권 침해에 대한 국민들의 정당한 문제 제기를 다 인정하고 수용한다”면서 “그런데 이걸 악용해 터무니 없는 음모론을 선동하는 세력들이 더 고개를 들고 있다”고 말했다.

이 대통령은 이날 이탈리아 로마에서 화상으로 청와대 수석보좌관회의를 주재한 자리에서 이같이 밝히며 “선거 결과 조작 등등을 운운하면서 부정선거론을 퍼뜨리는 것은 이 문제의 본질을 왜곡하고 국민들의 귀한 목소리를 모욕하는 반사회적 행태”라고 말했다.

이 대통령은 현장 경찰관을 상대로 위해를 가하는 행위 등에 대해 “마땅히 법과 원칙에 따라서 합당한 책임을 물어야 되겠다”며 “지켜야 될 선 중에서 가장 명확한 선이 법과 제도”라고 말했다.

이 대통령은 “국민 참정권 침해 사건을 민주주의와 국민주권 강화를 위한 전화위복의 계기로 삼으려면 건강한 비판과 건설적 대안 마련이 보장되고 또 함께 이루어져야 된다”면서 “이를 위해 철저하고 투명한 진상 규명에 속도를 낼 필요가 있다”고 말했다.

이 대통령은 “이번 주부터 (국회에서) 국정조사 특위가 가동된다고 한다”며 “국회 활동에 대한 전폭적인 협조를 선관위에 요청드린다”고 말했다.

이 대통령은 “검경 합동수사본부 역시 성역 없는 책임 규명에 박차를 가해야 되겠다”면서 “청년들과 시민들의 정의로운 분노에 우리 사회 모두가 책임 있는 행동으로 응답할 때”라고 밝혔다.