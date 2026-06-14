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[속보]이 대통령 “참정권 침해 문제제기 수용…사태 악용·선동하는 반사회적 행태엔 책임 물어야”

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본문 요약

유럽을 순방 중인 이재명 대통령이 14일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 "참정권 침해에 대한 국민들의 정당한 문제 제기를 다 인정하고 수용한다"면서 "그런데 이걸 악용해 터무니 없는 음모론을 선동하는 세력들이 더 고개를 들고 있다"고 말했다.

이 대통령은 현장 경찰관을 상대로 위해를 가하는 행위 등에 대해 "마땅히 법과 원칙에 따라서 합당한 책임을 물어야 되겠다"며 "지켜야 될 선 중에서 가장 명확한 선이 법과 제도"라고 말했다.

이 대통령은 "국민 참정권 침해 사건을 민주주의와 국민주권 강화를 위한 전화위복의 계기로 삼으려면 건강한 비판과 건설적 대안 마련이 보장되고 또 함께 이루어져야 된다"면서 "이를 위해 철저하고 투명한 진상 규명에 속도를 낼 필요가 있다"고 말했다.

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[속보]이 대통령 “참정권 침해 문제제기 수용…사태 악용·선동하는 반사회적 행태엔 책임 물어야”

입력 2026.06.14 23:05

이재명 대통령이 14일(현지시간) 이탈리아 로마의 한 호텔에서 화상으로 수석보좌관회의를 하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 14일(현지시간) 이탈리아 로마의 한 호텔에서 화상으로 수석보좌관회의를 하고 있다. 연합뉴스

유럽을 순방 중인 이재명 대통령이 14일(현지시간) 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 “참정권 침해에 대한 국민들의 정당한 문제 제기를 다 인정하고 수용한다”면서 “그런데 이걸 악용해 터무니 없는 음모론을 선동하는 세력들이 더 고개를 들고 있다”고 말했다.

이 대통령은 이날 이탈리아 로마에서 화상으로 청와대 수석보좌관회의를 주재한 자리에서 이같이 밝히며 “선거 결과 조작 등등을 운운하면서 부정선거론을 퍼뜨리는 것은 이 문제의 본질을 왜곡하고 국민들의 귀한 목소리를 모욕하는 반사회적 행태”라고 말했다.

이 대통령은 현장 경찰관을 상대로 위해를 가하는 행위 등에 대해 “마땅히 법과 원칙에 따라서 합당한 책임을 물어야 되겠다”며 “지켜야 될 선 중에서 가장 명확한 선이 법과 제도”라고 말했다.

이 대통령은 “국민 참정권 침해 사건을 민주주의와 국민주권 강화를 위한 전화위복의 계기로 삼으려면 건강한 비판과 건설적 대안 마련이 보장되고 또 함께 이루어져야 된다”면서 “이를 위해 철저하고 투명한 진상 규명에 속도를 낼 필요가 있다”고 말했다.

이 대통령은 “이번 주부터 (국회에서) 국정조사 특위가 가동된다고 한다”며 “국회 활동에 대한 전폭적인 협조를 선관위에 요청드린다”고 말했다.

이 대통령은 “검경 합동수사본부 역시 성역 없는 책임 규명에 박차를 가해야 되겠다”면서 “청년들과 시민들의 정의로운 분노에 우리 사회 모두가 책임 있는 행동으로 응답할 때”라고 밝혔다.

14일 청와대에서 이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 화상회의로 주재하는 수석보좌관회의가 진행되고 있다. 청와대 제공

14일 청와대에서 이탈리아를 국빈방문 중인 이재명 대통령이 화상회의로 주재하는 수석보좌관회의가 진행되고 있다. 청와대 제공

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