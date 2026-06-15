본선 첫 골은 넣었지만, 실력차는 너무 컸다…첫 출전 퀴라소, 독일에 1-7 수모

실력차가 난다는 것을 알고도 용감하게 덤볐다. 비록 결과는 대패였지만, 월드컵 본선 첫 골이라는 기념비적인 역사를 새롭게 쓰기도 했다. 인구 15만명의 작은 섬나라 퀴라소의 월드컵 본선 데뷔전은 희망과 아쉬움을 모두 남긴채 끝났다.

퀴라소는 15일 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 독일과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 E조 1차전에서 1-7 완패를 당했다.

역사상 처음으로 월드컵 본선에 이름을 올리며 기적을 꿈꿨던 퀴라소는 독일의 막강한 전력을 실감하며 대패를 당했다. 하지만 물러서지 않고 끝까지 최선을 다하며 박수를 받았다. 반면 독일은 예상대로 완승을 거두며 E조의 ‘1강’임을 증명했다.

독일은 전반 6분만에 선제골을 터뜨리며 기선을 제압했다. 페널티박스 중앙에서 펠릭스 은메차(도르트문트)가 플로리안 비르츠(리버풀)와 원투패스를 주고받은 뒤 절묘한 오른발 감아차기 슈팅을 날렸고, 이게 그대로 퀴라소의 골망을 흔들었다.

이후에도 독일은 숨쉴틈 없이 퀴라소를 밀어붙였다. 하지만 추가골이 좀처럼 나오지 않았다. 반면 전형적인 ‘선 수비 후 역습’ 전술을 들고 나온 퀴라소는 전반 19분 레안드로 바쿠나(으드르)가 역습 상황에서 크게 벗어나는 중거리 슈팅으로 퀴라소의 월드컵 본선 첫 슈팅을 기록했다.

이대로 독일의 흐름으로 이어지던 경기는 전반 21분 퀴라소의 날카로운 역습에 원점으로 돌아갔다. 리바노 코메넨시아(취리히)가 파 포스트쪽을 보고 때린 슈팅이 그대로 골문 구석에 꽂혔다. 독일 골키퍼 마누엘 노이어(바이에른 뮌헨)가 몸을 날려봤지만 역부족이었다.

예상 밖의 일격을 허용한 독일은 잠시 수세에 몰렸다. 하지만 전반 38분 다시 골을 넣는데 성공하며 리드를 되찾았다. 코너킥 상황에서 나다니엘 브라운(프랑크푸르트)가 정확하게 문전 앞으로 공을 올렸고, 이를 니코 슐로터벡이 달려들며 방향만 바꿔놓는 감각적인 헤더로 연결, 골망을 흔들었다.

다시 기세가 오른 독일은 파상공세를 퍼부었다. 하지만 퀴라소 선수들이 몸을 날려 육탄방어를 해내며 추가 실점을 막았다. 그러다 전반 추가시간 페널티박스 안에서 선제골의 주인공 은메차가 리체들리 바주르(코니아스포르)에 걸려 넘어져 페널티킥을 얻었고, 키커로 나선 카이 하베르츠(아스널)가 침착하게 성공시켜 3-1을 만들고 전반을 마무리했다.

독일은 후반 시작과 함께 골맛을 보며 퀴라소를 몰아붙였다. 후반 2분 요주아 키미히(바이에른 뮌헨)가 페널티박스 오른쪽을 침투하는 저말 무시알라(바이에른 뮌헨)에게 절묘한 침투 패스를 내줬고, 이를 무시알라가 각도가 없는 상황에서도 골로 연결했다.

이 골 이후에도 퀴라소는 끈질기게 버티며 만회골을 노렸지만, 독일이 후반 23분 브라운의 추가골로 5-1을 만들자 전의를 상실했다. 이후 독일은 후반 33분 데니스 운다브(슈투트가르트), 후반 43분 하베르츠가 연달아 골을 터뜨리며 기분 좋은 6골차 대승을 거뒀다.