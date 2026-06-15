[속보]이란 외교부 “오늘 밤부터 여러 전선 전쟁 즉각적 영구중단”

카젬 가리바바디 이란 외교부 차관은 14일 "종전협상 MOU 초안이 최종 확정됐으며, 공식 서명식은 19일 스위스에서 열릴 예정"이라고 밝혔다고 이란 반관영 ISNA통신이 보도했다.

가리바바디 차관은 "오늘 밤부터 이란에 대한 미국의 해상 봉쇄 해제 절차가 시작될 것이며, 레바논을 포함한 여러 전선에서의 전쟁과 군사 작전의 즉각적이고 영구적인 종료 또한 오늘 밤 발표될 것"이라고 말했다.

이어 "이번 양해각서는 단순한 외교의 산물이 아니라, 이란 이슬람공화국의 군사적 성과, 순교자들의 피, 국민의 굳건한 의지, 군대에 대한 지지, 혁명 최고 지도자의 조치, 그리고 관계자들의 노력이 결합된 결과"라고 강조했다.