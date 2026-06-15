‘아시아 최강’ 일본의 저력…후반 막판 극적 동점골, 네덜란드와 2-2 무승부

역시 아시아 최강 다웠다. 일본이 ‘오렌지 군단’ 네덜란드와 대등한 승부를 벌인 끝에 값진 승점 1점을 얻었다.

일본은 15일 미국 텍사스주 알링턴의 댈러스 스타디움에서 열린 네덜란드와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 F조 1차전에서 2-2로 비겨 승점 1점을 확보했다.

미토마 카오루(브라이턴), 미나미노 타쿠미(AS모나코) 등이 부상으로 이탈한데 이어 대회 시작을 앞두고 ‘주장’ 엔도 와타루(리버풀)까지 발목 부상으로 하차해 전력 이탈이 컸던 일본은 이날 다소 수세적으로 전반전을 운영해야 했다.

일본은 경기 시작과 함께 위기를 맞았다. 전반 3분 도니얼 말런(AS로마)이 페널티박스 정면에서 등진 상태에서 경합을 이겨낸 뒤 그대로 날카로운 슈팅을 날렸는데, 골키퍼 스즈키 자이온(파르마)의 선방이 나오며 실점 위기를 벗어났다.

이후 조금씩 페이스를 찾아가며 대등한 승부를 이어가던 일본은 전반 30분 페널티지역 오른쪽을 빠르게 돌파한 네덜란드 덴젤 둠프리스(인터밀란)에게 위협적인 슈팅을 허용했으나 다행히 공이 골대 위로 지나갔다. 이어 전반 34분에는 코너킥 상황에서 티자니 레인더르스(맨체스터 시티)가 문전으로 올린 공을 말런이 헤더로 연결했으나 스즈키가 또 다시 선방을 해냈다. 이어 2분 뒤 코디 학포(리버풀)의 슈팅은 골대를 빗나갔다.

계속해서 밀리기만 하던 일본은 전반 막판 위협적인 두 차례 장면을 만들며 네덜란드의 간담을 서늘케 했다. 전반 43분 나카무라 케이토(스타드 드 랭스)가 페널티지역 왼쪽에서 회심의 슈팅을 시도했으나 살짝 빗나갔다. 이어 전반 45분에는 우에다 아야세(페예노르트)가 네덜란드 수비진 사이를 헤집고 들어가 페널티지역 오른쪽에서 슈팅을 때렸으나 옆그물을 맞았다.

위기를 벗어난 네덜란드는 경기 종료 직전 코너킥 상황에서 말런이 레인더르스의 크로스를 다시 한 번 헤더로 연결했으나 공은 스즈키의 정면으로 향했고, 결국 전반은 0-0으로 마무리됐다.

후반에도 네덜란드의 공세에 고전하던 일본은 후반 6분 결국 선제골을 내주고 말았다. 오른쪽에서 라이언 흐라번베르흐(리버풀)가 문전으로 올린 크로스를 버질 판데이크(리버풀)이 헤더로 연결했고, 이것이 골대를 맞고 골문 안으로 빨려 들어갔다.

분위기가 한껏 가라앉을 수 있던 상황에서 일본은 빠르게 동점골을 뽑아내 균형을 맞췄다. 후반 12분 페널티지역 왼쪽서 구도가 내준 패스를 나카무라가 잡아 슈팅을 날렸고, 이게 상대 수비를 살짝 맞고 굴절되며 골로 연결됐다.

하지만 기쁨도 잠시, 일본은 7분 뒤 다시 골을 허용하며 리드를 내줬다. 페널티지역 오른쪽에서 공을 잡은 크레센시오 서머빌(웨스트햄)이 한차례 접어 나카무라를 제쳤고, 그대로 왼발 감아차기 슈팅을 날려 골문 구석에 공을 꽂았다.

이후 점유율을 끌어올리며 공세 수위를 높이던 일본은 후반 28분 학포의 슈팅을 스즈키가 선방해내며 한숨을 돌렸다. 그런데 구보가 부상을 당해 후반 30분 교체되면서 분위기가 묘해졌다. 그럼에도 네덜란드의 골문을 계속 두들기던 일본은 후반 35분 이토 준야(헹크)가 오른쪽 측면을 빠르게 돌파한 뒤 스가와라 유키나리(베르더 브레멘)에게 컷백을 내줬고, 이를 스가와라가 슈팅으로 연결했으나 골키퍼 정면으로 갔다.

하지만 일본은 후반 막판 기어코 동점을 만드는데 성공했다. 후반 43분 코너킥 상황에서 이토가 올린 크로스를 오가와 고키(NEC 네이메헌)가 헤더로 연결했는데, 이게 바로 앞에 있던 가마다 다이치(크리스털 팰리스)의 머리를 맞고 굴절돼 골로 연결됐다. 이후 일본은 추가시간까지 네덜란드와 치열한 공방전을 벌였으나 더이상 골문을 열지 못하며 2-2로 경기를 마무리했다.