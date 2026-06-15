[속보]이란 “총 24개 쟁점 논의”···60일 협상 후 재협의

카젬 가리바바디 이란 외교부 차관은 14일 "이번 합의에 따라 미국은 전쟁 봉쇄 해제와 이란에 대한 군사 작전 중단 등 즉각적인 약속을 우선 이행해야 한다"며 양국이 합의한 것으로 알려진 양해각서의 세부 내용을 공개했다.

가리바바디 차관은 "이란에 부과된 모든 제재 해제, 국제원자력기구 관련 협력, 핵 문제, 그리고 경제 및 사회 개발 메커니즘 등이 협상 초안에 포함된 주요 주제"라며 "이번 협상에서는 총 24개의 중요 사안이 논의됐으며, 향후 회담에서 다시 검토될 것"이라고 밝혔다.

가리바바디 차관은 "미국은 모든 제재를 해제하기로 약속할 것이며, 이는 논의 중인 합의의 틀 안에서 상대방이 제시하는 가장 중요한 약속 중 하나"라고 했다.