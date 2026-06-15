[속보]이란 “총 24개 쟁점 논의”···60일 협상 후 재협의

카젬 가리바바디 이란 외교부 차관은 14일(현지시간) “이번 합의에 따라 미국은 전쟁 봉쇄 해제와 이란에 대한 군사 작전 중단 등 즉각적인 약속을 우선 이행해야 한다”며 양국이 합의한 것으로 알려진 양해각서(MOU)의 세부 내용을 공개했다.
그는 “(전쟁 봉쇄 해제·군사작전 중단 등) 조치들을 검증한 후 60일간의 협상이 시작될 것”이라며 “회담은 기술적 틀 안에서 계속될 것”이라고 했다고 이란 반관영 메흐르통신은 보도했다.
가리바바디 차관은 “이란에 부과된 모든 제재 해제, 국제원자력기구(IAEA) 관련 협력, 핵 문제, 그리고 경제 및 사회 개발 메커니즘 등이 협상 초안에 포함된 주요 주제”라며 “이번 협상에서는 총 24개의 중요 사안이 논의됐으며, 향후 회담에서 다시 검토될 것”이라고 밝혔다.
가리바바디 차관은 “미국은 모든 제재를 해제하기로 약속할 것이며, 이는 논의 중인 합의의 틀 안에서 상대방이 제시하는 가장 중요한 약속 중 하나”라고 했다. 또 “경제사회개발 프로그램의 최종 이행 방안을 확정하고, 당사국들의 약속 이행 여부를 평가하기 위한 감시 체계를 마련하는 것 또한 논의 대상이 될 것”이라고 덧붙였다.