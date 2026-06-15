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[속보]이란 “총 24개 쟁점 논의”···60일 협상 후 재협의

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본문 요약

카젬 가리바바디 이란 외교부 차관은 14일 "이번 합의에 따라 미국은 전쟁 봉쇄 해제와 이란에 대한 군사 작전 중단 등 즉각적인 약속을 우선 이행해야 한다"며 양국이 합의한 것으로 알려진 양해각서의 세부 내용을 공개했다.

가리바바디 차관은 "이란에 부과된 모든 제재 해제, 국제원자력기구 관련 협력, 핵 문제, 그리고 경제 및 사회 개발 메커니즘 등이 협상 초안에 포함된 주요 주제"라며 "이번 협상에서는 총 24개의 중요 사안이 논의됐으며, 향후 회담에서 다시 검토될 것"이라고 밝혔다.

가리바바디 차관은 "미국은 모든 제재를 해제하기로 약속할 것이며, 이는 논의 중인 합의의 틀 안에서 상대방이 제시하는 가장 중요한 약속 중 하나"라고 했다.

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[속보]이란 “총 24개 쟁점 논의”···60일 협상 후 재협의

입력 2026.06.15 07:40

수정 2026.06.15 07:41

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  • 조형국 기자

  • 기사를 재생 중이에요

14일(현지시간) 이란 축구대표팀이 멕시코 티후아나 호텔을 떠나자 팬들이 이란 국기를 흔들며 응원하고 있다. 로이터연합뉴스

14일(현지시간) 이란 축구대표팀이 멕시코 티후아나 호텔을 떠나자 팬들이 이란 국기를 흔들며 응원하고 있다. 로이터연합뉴스

카젬 가리바바디 이란 외교부 차관은 14일(현지시간) “이번 합의에 따라 미국은 전쟁 봉쇄 해제와 이란에 대한 군사 작전 중단 등 즉각적인 약속을 우선 이행해야 한다”며 양국이 합의한 것으로 알려진 양해각서(MOU)의 세부 내용을 공개했다.

그는 “(전쟁 봉쇄 해제·군사작전 중단 등) 조치들을 검증한 후 60일간의 협상이 시작될 것”이라며 “회담은 기술적 틀 안에서 계속될 것”이라고 했다고 이란 반관영 메흐르통신은 보도했다.

가리바바디 차관은 “이란에 부과된 모든 제재 해제, 국제원자력기구(IAEA) 관련 협력, 핵 문제, 그리고 경제 및 사회 개발 메커니즘 등이 협상 초안에 포함된 주요 주제”라며 “이번 협상에서는 총 24개의 중요 사안이 논의됐으며, 향후 회담에서 다시 검토될 것”이라고 밝혔다.

가리바바디 차관은 “미국은 모든 제재를 해제하기로 약속할 것이며, 이는 논의 중인 합의의 틀 안에서 상대방이 제시하는 가장 중요한 약속 중 하나”라고 했다. 또 “경제사회개발 프로그램의 최종 이행 방안을 확정하고, 당사국들의 약속 이행 여부를 평가하기 위한 감시 체계를 마련하는 것 또한 논의 대상이 될 것”이라고 덧붙였다.

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