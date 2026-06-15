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본문 요약

월요일인 15일은 전국 대부분 지역의 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 무더운 날씨를 보이겠다.

이날 낮 기온은 24∼32도로 예보돼 평년보다 높은 수준을 보이겠다.

당분간 낮 기온이 올라 무더운 날씨가 이어질 것으로 예상된다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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낮 최고 32도 무더위···오후 강원·남부내륙에는 소나기

입력 2026.06.15 07:47

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울의 한낮 체감온도가 33도까지 오르는 등 무더위가 이어지고 있는 지난해 7월1일 서울 여의도공원에서 시민들이 쿨링포그 벤치에 앉아 더위를 피하고 있다. 문재원 기자

서울의 한낮 체감온도가 33도까지 오르는 등 무더위가 이어지고 있는 지난해 7월1일 서울 여의도공원에서 시민들이 쿨링포그 벤치에 앉아 더위를 피하고 있다. 문재원 기자

월요일인 15일은 전국 대부분 지역의 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 무더운 날씨를 보이겠다. 이날 전국이 구름 많고 일부 지역에는 소나기가 내리겠다.

이날 낮 기온은 24∼32도로 예보돼 평년보다 높은 수준을 보이겠다. 당분간 낮 기온이 올라 무더운 날씨가 이어질 것으로 예상된다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 19.2도, 인천 20.1도, 강릉 17.2도, 대전 16.7도, 전주 17.5도, 광주 19.7도, 제주 20.8도, 대구 18.6도, 부산 20.3도, 울산 18.5도 등이다.

기상청은 이날 오후부터 저녁 사이 강원 중남부 산지·남부 내륙 곳곳에 소나기가 예상된다고 예보했다. 소나기가 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있으니 유의해야 한다.

예상 강수량은 강원 중남부 산지, 광주·전남 내륙, 전북 남동부, 경남 서부 내륙, 경북 남서 내륙 모두 5∼10㎜다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5m, 남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·서해·남해 0.5∼1.5m로 예상된다.

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