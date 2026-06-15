젤렌스키·푸틴, 생일 맞은 트럼프와 통화···전쟁 상황 논의

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 80세 생일을 맞아 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 각각 전화 통화를 했다.

러시아 관영 타스 통신 등에 따르면 크렘린궁은 이날 푸틴 대통령이 트럼프 대통령과 전화로 이란 전쟁과 우크라이나 전쟁에 대해 의견을 교환했다고 밝혔다.

푸틴 대통령은 트럼프 대통령의 생일을 축하하며 그의 ‘목표를 끈질기게 추구하는 능력’을 높이 평가했다. 트럼프 대통령은 생일 축하에 감사의 뜻을 표하며 “푸틴 대통령이 백악관에 가장 먼저 전화한 외국 정상”이라고 언급했다고 크렘린궁은 전했다.

젤렌스키 대통령도 이날 소셜미디어에 트럼프 대통령과 통화를 했다며 “생일을 축하했고 여러 핵심 사안에 대해 꽤 상세한 논의를 했다”고 밝혔다. 이어 “전장의 최근 상황을 설명했고 주요 7개국(G7) 정상회의에서 만나 더 논의하기로 했다”고 덧붙였다. 트럼프 대통령과 젤렌스키 대통령의 통화는 30~35분 가량 진행됐다. 드미트로 리트빈 우크라이나 대통령실 공보보좌관은 “트럼프 대통령의 80세 생일 축하부터 외교·전쟁·평화에 이르기까지 모든 것을 다뤘다”고 전했다.

우크라이나 당국에 따르면 우크라이나 군은 밤새 러시아 북서부 야로슬라블 지역의 보급 관련 시설, 툴라 지역의 폭발물 공장 등을 타격했다. 이번 공격으로 러시아 공항 6곳에 항공 운항이 차질을 빚고 러시아 28개 지역에서 공습경보가 발령됐다고 우크라이나 당국은 전했다.