스타벅스 전 직원 ‘역사교육’ 받는다···22일 오후 3시 모든 매장 조기 영업종료 후 진행

‘5·18 탱크데이’ 행사로 비판받은 스타벅스코리아가 22일 전국 모든 매장 영업을 조기 종료하고 직원 역사 교육을 실시한다.

신세계그룹은 이마트 부문 계열사 임원들과 스타벅스코리아 본사 직원들을 대상으로 역사 인식 교육과 사회적 감수성 교육을 오는 17일 실시한다고 15일 밝혔다. 신세계그룹 사내연수원인 신세계남산에서 진행되는 이번 교육에는 스타벅스, 이마트 등 이마트 부문 계열사 임원들이 모두 참석해 교육을 받을 예정이다.

스타벅스코리아 매장에 근무하는 파트너들은 오는 22일에 교육을 받을 예정이다. 이날 전국의 모든 스타벅스 매장은 오후 3시에 영업을 종료하고, 점포별로 17일 진행한 교육 영상을 시청할 예정이다. 스타벅스코리아의 모든 매장이 일제히 영업을 조기 종료하는 것은 1999년 한국 진출 이후 처음이다.

정용진 신세계그룹 회장은 계열사 대표들과 함께 오는 24일 열리는 사장단 회의에 앞서 역사 인식과 사회적 감수성 교육을 받는다. 앞서 정 회장은 이번 사태 이후 “저도 역사 교육을 받겠다”고 밝힌 바 있다.

이번 역사 인식 교육은 오제연 성균관대 사학과 교수가, 사회적 감수성 교육은 구정우 성균관대 사회학과 교수가 진행한다.