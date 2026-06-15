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영월군, 중소기업 화재보험·매출채권보험료 지원···“경영 안정 위해 추진”

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본문 요약

강원 영월군은 중소기업의 경영안정을 위해 '화재보험료 지원사업'과 '매출채권보험 지원사업'을 추진한다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 화재 등 재난으로 인한 자산 피해와 거래처 부도·지급불능으로 발생할 수 있는 경영위험을 예방해 중소기업의 안정적인 경영활동을 지원하기 위해 마련됐다.

중소기업 화재보험료 지원사업은 영월지역에 본사 또는 공장을 둔 제조·생산 중소기업을 대상으로 추진된다.

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영월군, 중소기업 화재보험·매출채권보험료 지원···“경영 안정 위해 추진”

입력 2026.06.15 09:40

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

영월군 로고. 영월군 제공

영월군 로고. 영월군 제공

강원 영월군은 중소기업의 경영안정을 위해 ‘화재보험료 지원사업’과 ‘매출채권보험 지원사업’을 추진한다고 15일 밝혔다.

이번 사업은 화재 등 재난으로 인한 자산 피해와 거래처 부도·지급불능으로 발생할 수 있는 경영위험을 예방해 중소기업의 안정적인 경영활동을 지원하기 위해 마련됐다.

중소기업 화재보험료 지원사업은 영월지역에 본사 또는 공장을 둔 제조·생산 중소기업을 대상으로 추진된다.

화재보험료 납부 금액의 80%를 최대 200만 원까지 지원한다.

매출채권보험 지원사업은 영월지역에 본사 또는 주사업장을 둔 매출액 500억 원 미만 중소기업을 대상으로 추진된다.

보험료의 50%는 강원도에서, 20%는 영월군에서 지원하고, 신용보증기금이 10%를 선할인 해 기업은 보험료의 20% 수준만 부담하면 된다.

화재보험료 지원사업은 오는 7월 6일부터 예산이 소진될 때까지 추진될 예정이다.

희망 기업은 영월군청 경제과 기업지원팀을 방문해 신청서를 접수하면 된다.

매출채권보험 지원사업은 신용보증기금을 통해 가입 신청할 수 있다.

이상숙 영월군 경제과장은 “고물가·고금리 등으로 인해 어려움을 겪고 있는 중소기업들이 이번 보험료 지원을 통해 안정적인 경영 기반을 마련하길 바란다”라며 “앞으로도 실효성 있는 지원정책을 지속해서 확대해 나가겠다”라고 말했다.

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