세종 어린이 한글대왕 뽑는다···우승 상금 300만원·전국 방송까지

전국 초등학생 대상 참가자 모집 9월 본선 거쳐 10월 특집방송 예정

세종시는 다음달 5일까지 전국 초등학생을 대상으로 ‘2026 어린이 한글대왕 선발대회’ 참가자를 모집한다고 15일 밝혔다.

어린이 한글대왕 선발대회는 어린이들의 올바른 우리말 사용 능력을 높이고 한글의 가치와 우수성을 알리기 위해 마련한 전국 단위 경연대회다.

올해 대회는 우리말 퀴즈 프로그램인 <우리말 겨루기> 특집방송과 연계해 진행된다.

대회는 필기시험, 예선, 본선, 결선 순으로 치러진다. 시는 다음달 필기시험을 통해 예선 참가자 100명 안팎을 선발한 뒤 8월 예선을 거쳐 본선 진출자 8명을 가릴 예정이다.

본선 진출자들은 9월 본선과 결선 무대에 참가하며 경연 과정은 <우리말 겨루기> 특집방송으로 제작돼 10월 전국에 방송된다.

최종 우승자에게는 문화체육관광부 장관상과 상금 300만원이 수여되며 우수 참가자에게도 다양한 상장이 주어진다.

참가 대상은 전국 초등학교 재학생과 동일 연령대의 학교 밖 아동이다. 참가 신청은 15일 오전 10시부터 다음달 5일 오후 6시까지 세종시 누리집 등에서 온라인으로 하면 된다.

한편 2023년부터 개최된 어린이 한글대왕 선발대회는 전국 어린이들이 우리말과 한글의 즐거움을 배우고 언어 역량을 펼치는 대표 한글문화 행사로 자리 잡고 있다. 세종시는 이번 대회를 통해 한글문화도시 세종의 브랜드 가치를 전국으로 확산한다는 계획이다.