“농업 창업자금 최대 3억 원 융자”···양구군 30일까지 귀농 지원사업 신청 접수

주택자금 최대 7500만 원 융자 지원

강원 양구군은 귀농인의 안정적인 농촌 정착을 위해 오는 30일까지 ‘귀농 농업창업 및 주택구입 지원사업’ 신청자를 모집한다고 15일 밝혔다.

이는 귀농인에게 농업창업 자금과 주거공간 마련을 위한 자금을 지원하는 융자사업이다.

지원 대상은 귀농인, 재촌 비농업인, 귀농 희망자 등이다.

1960년 1월 1일 이후 출생한 만 65세 이하의 세대주이면서 이주 기한, 거주 기간, 교육 이수 실적 등 지원요건을 충족해야 한다.

농업창업자금은 영농기반 조성과 농식품 제조·가공시설 신축·구입, 개보수 등에 사용할 수 있다.

세대당 최대 3억 원까지 지원된다.

주택 구입·신축과 증·개축 자금은 세대당 최대 7500만 원까지 지원되며, 재촌 비농업인 주택자금 지원 대상에서 제외된다.

융자 조건은 고정금리 연 2.0% 또는 변동금리 중 선택할 수 있다.

5년 거치 10년 원금 균등 분할상환 방식으로 운영된다.

사업 신청 희망자는 귀농 농업창업과 주택구입 지원사업 신청서, 귀농 농업창업계획서, 교육이수 실적 증빙자료 등 관련 서류를 갖춰 오는 30일까지 주소지 관할 읍·면사무소에 신청하면 된다.

양구군은 서류 검토와 현지 확인, 선정심사위원회 심사를 거쳐 최종 지원 대상자를 선정할 계획이다.

김경임 양구군 농업정책과장은 “귀농인의 초기 정착 부담을 줄이고 안정적인 영농 기반을 마련하는 데 도움을 주기 위해 이 같은 사업을 추진하게 됐다”라며 “귀농을 준비하거나 농업 창업을 희망하는 분들의 많은 관심과 신청을 바란다”라고 말했다.