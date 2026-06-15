‘지붕 높힌 카니발 나왔다’···기아, ‘더 기아 카니발 하이루프’ 출시

기아가 국내 대표 대형 레저용 차량(RV) 카니발의 신규 라인업인 ‘더 기아 카니발 하이루프’를 출시하고 15일 계약을 시작했다.

기아에 따르면 이번에 선보인 카니발 하이루프는 기본 모델에 하이루프를 적용해 공간감을 한층 끌어올린 것이 특징이다. 기존 카니발 하이리무진의 강점으로 꼽히는 여유로운 공간성을 갖추면서도 합리적인 가격대로 소비자들의 선택 폭을 넓혔다고 기아는 밝혔다.

카니발 하이루프는 기존 하이리무진과 동일한 스틸 소재 루프를 적용해 우수한 내구성과 안전성을 확보했다. 카니발 기본 모델 대비 270㎜ 상향된 전고를 바탕으로 2열과 3열 승객 모두에게 넉넉한 헤드룸을 제공해 한층 쾌적한 실내 환경을 구현했다.

외장에는 수평적인 라인을 강조한 크롬 몰딩과 대형 발광다이오드(LED) 후방 보조제동등을 적용해 차급에 걸맞은 품격과 고급스러운 이미지를 더했다. 동시에 후방 시인성도 향상시켰다. 실내에는 스웨이드 소재를 적용해 라운지와 같은 분위기를 연출했고, 후석 LED 독서등을 적용해 탑승객의 편의성을 높였다.

기아는 카니발 하이루프의 3.5 가솔린과 1.6 터보 하이브리드 9인승 모델을 우선 출시하고, 하반기 중 7인승 모델도 순차적으로 선보일 계획이다. 외장 색상은 오로라 블랙 펄과 스노우 화이트 펄 2종, 내장 색상은 코튼 베이지로 구성된다.

가격은 5000만 원대부터 시작한다. 판매 가격은 3.5 가솔린 노블레스 5211만 원, 시그니처 5566만 원이며, 1.6 터보 하이브리드는 노블레스 5666만 원, 시그니처 6021만 원이다.