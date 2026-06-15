양향자도 ‘지도부 총사퇴’ 제안 “좀비 지도부”…장동혁 “국힘 지지하는 국민 모욕”

양향자 국민의힘 최고위원이 15일 “지금 우리 국민의힘 지도부는 ‘좀비 지도부’로 불리고 있다”며 6·3 지방선거 결과와 관련해 당 지도부의 총사퇴를 요구했다. 앞서 우재준 최고위원이 총사퇴를 요구한 이후 지도부 내에서 나온 두 번째 총사퇴 요구다. 장동혁 대표는 “국민의힘에 지지를 보내주신 국민에 대한 모욕”이라며 맞받았다.

양 최고위원은 이날 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 “아마 대다수 국민과 지지자들이 이번 선거 결과를 보고 저를 포함한 지도부가 모두 물러날 것으로 생각했을 것”이라며 “지도부 총사퇴를 제안한다. 그것이 민심을 따르는 합리적인 길이다. 책임을 지는 다른 방법이 무엇인지 저는 생각나지 않는다”고 말했다.

양 최고위원은 “저는 선관위 (투표용지 부족) 사태에 대한 장동혁 대표와 지도부의 진정성을 믿는다”며 “그래서 더욱 선거 결과에 책임지는 모습을 보여줘야 한다”고 말했다.

장 대표는 추가 발언을 통해 양 최고위원의 발언에 반박했다. 장 대표는 “오늘 아침에 발표된 리얼미터 여론조사를 보셨을 것”이라며 “그런데 지금 국민의힘 정당을, 국민의힘 지도부를 좀비라고 표현하는 것은 그 지지를 보내주신 국민을 모욕하는 것”이라고 말했다.

장 대표는 “투표용지 사태에 대해 특검 하나라도 우리가 마무리할 수 있도록 힘을 모으는 게 저희의 역할”이라며 “총사퇴하고 나면 어떤 일이 벌어질지, 그 공백 기간에 누가 이 문제를 가지고 싸울지 눈에 그려지지 않나. 일에 선후가 있고 완급이 있다”고 말했다.

조광한 최고위원도 “속셈을 감춘 나쁜 정치는 외계어를 하고, 나쁜 정치가 내뱉는 외계어는 공감이 몹시 어렵다”며 “우리 당 일부 철없는 그룹들이 요즘 외계어로 열심히 떠들고 있다”고 말했다.

조 최고위원은 “백번 천번 양보를 해 지방선거 전에는 선거가 폭삭 망할 수 있으니 잠시 물러나 계시면 좋겠다는 의견을 얘기할 수도 있지만 지금은 무슨 근거로 앵무새처럼 똑같은 주장을 반복해서 시도 때도 없이 하는지 모르겠다”며 “명분도 논리도 없이 아전인수식 주장을 앵무새처럼 되풀이하는 미숙한 정치를 하는 철부지 정치꾼이 되어서는 안 된다”고 말했다.

앞서 우재준 최고위원도 공개적으로 지도부 총사퇴를 요구한 바 있다. 지난 11일 당 최고위에서는 우 최고위원의 지도부 총사퇴 요구에 대해 조 최고위원이 “철없는 소리”라며 맞받았고 우 최고위원이 이에 반발하며 공개적으로 설전이 일었다.