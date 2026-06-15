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“어느 동물병원이 수술 잘하나”···네이버, 동물병원 특화 ‘플레이스 플러스’ 도입

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본문 요약

네이버가 실제 진료 기록을 바탕으로 한 동물병원 특화 탐색 서비스를 공개했다.

네이버는 동물병원 파트너사 시스템과 연동해 동물병원 특화 플레이스 서비스를 도입했다고 15일 밝혔다.

네이버는 동물병원 업종에 특화한 '플레이스 플러스'를 선보이고, 전용 검색 필터와 최신 진료 통계 정보를 제공할 방침이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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“어느 동물병원이 수술 잘하나”···네이버, 동물병원 특화 ‘플레이스 플러스’ 도입

입력 2026.06.15 10:26

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

네이버 플레이스 플러스 동물병원 예시 화면. 네이버 제공

네이버 플레이스 플러스 동물병원 예시 화면. 네이버 제공

네이버가 실제 진료 기록을 바탕으로 한 동물병원 특화 탐색 서비스를 공개했다.

네이버는 동물병원 파트너사 시스템과 연동해 동물병원 특화 플레이스 서비스를 도입했다고 15일 밝혔다.

네이버는 동물병원 업종에 특화한 ‘플레이스 플러스’를 선보이고, 전용 검색 필터와 최신 진료 통계 정보를 제공할 방침이다. 플레이스 플러스는 다양한 오프라인 정보를 온라인에 연결해 사용자 검색 편의성 및 사업주 온·오프라인 통합 운영을 지원하는 서비스다.

기존에는 사용자가 개별 병원 홈페이지를 일일이 확인하거나 반려동물 커뮤니티 등에서 진료 정보를 수집해야 했지만 앞으로는 플레이스 플러스를 통해 진료 정보를 찾아볼 수 있다.

플레이스 플러스 기능이 적용된 동물병원을 네이버 플레이스에서 검색하면 최근 3개월간 방문이 많은 진료, 방문 많은 요일·시간대, 진료 과목별 비중, 동물 종별·연령별 재방문 비율 등을 확인할 수 있다. 또 사용자가 원하는 조건에 부합하는 동물병원 목록을 구체적으로 분류하는 특화 필터 기능도 제공된다.

플레이스 플러스를 활용하는 동물병원은 사용자 대표 리뷰 등이 검색 영역에 노출돼 자연스러운 홍보 효과를 얻을 수 있다고 네이버는 설명했다.

동물병원 대상 플레이스 플러스는 우선 인투씨엔에스를 사용 중인 동물병원을 대상으로 적용된다.

이세훈 네이버 플레이스 사업기획 리더는 “최근 반려동물 양육 가구가 늘어나며 더 깊이 있는 동물병원 정보를 얻고자 하는 탐색 수요가 함께 증가하는 추세”라며 면서 “플레이스 검색만으로도 가장 적합한 동물병원을 한번에 찾도록 커버리지를 지속적으로 확대할 것”이라고 말했다.

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