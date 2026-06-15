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경기도, 에너지 위기대응 우수아파트 선발한다···총 상금 3000만원

입력 2026.06.15 10:40

수정 2026.06.15 10:54

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에너지 위기대응 우수아파트 선발대회. 경기도 제공

에너지 위기대응 우수아파트 선발대회. 경기도 제공

경기도가 단지별 맞춤형 에너지 절감 활동을 펼치는 에너지 위기대응 우수아파트를 선발한다.

경기도는 15일부터 30일까지 ‘에너지 위기대응 우수아파트 선발대회’를 개최한다고 밝혔다.

참가 단지들은 경기기후플랫폼의 ‘공동주택 에너지 절감 서비스’를 이용해 아파트의 에너지 사용 현황을 진단받은 뒤, 이를 바탕으로 7월부터 9월까지 3개월간 집중적인 에너지 절약 활동을 펼치게 된다.

경기도는 활동 종료 후 지난해 같은 기간보다 전력 사용 절감률과 에너지 효율화 시설 투자 실적 등 정량평가와 플랫폼 데이터 활용도, 주민 참여도 등을 종합적으로 심사해 총 6개 우수 단지를 선정한다.

이번 대회는 단순한 절전 캠페인에서 벗어나 과학적인 데이터 분석에 기반해 실질적인 관리비 절감 효과를 유도하기 위해 마련됐다. 활용되는 경기기후플랫폼은 기후·에너지·환경 분야 데이터를 통합 제공한다.

구체적으로 탄소 흡수·배출 관리, 건축물 단위 에너지 사용량 분석, 태양광 발전량 분석 등을 통해 과학적 데이터 분석에 기반한 의사결정을 지원한다. 탄소중립 목표 이행 상황을 체계적으로 추적·관리할 수 있도록 돕는다. 아울러 폭염·극한호우·산사태 등 기후재난 정보, 생태계서비스 및 도시공원서비스 등의 현황 정보도 함께 제공한다.

시상 규모는 총 6개단지 3000만원이다. 1000세대 이상 대규모 단지는 최우수상 1000만원과 우수상 500만원, 500세대 이상 1000세대 미만 중규모 단지는 최우수상 600만원과 우수상 300만원, 500세대 미만 소규모 단지는 최우수상 400만원과 우수상 200만원을 각각 지급한다.

신청 대상은 도내 의무관리대상 아파트 단지다. 참가를 희망하는 단지는 경기기후플랫폼 누리집을 통해 신청서와 데이터 분석 결과를 반영한 에너지 절감 계획서를 제출하면 된다.

변상기 경기도 기후환경정책과장은 “도민들이 기후데이터의 중요성을 체감하고 경기기후플랫폼을 적극 활용하는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

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