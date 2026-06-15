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“카페에서 텀블러 사용하고 300원 적립하세요”···춘천시, 시범 카페 20곳 선정

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본문 요약

강원 춘천시는 일회용품 사용을 줄이고 친환경 소비문화를 확산하기 위해 '개인 텀블러 활성화 시범 카페'를 운영한다고 15일 밝혔다.

이를 위해 춘천시는 친환경 실천에 적극적으로 참여 의사를 밝힌 카페 20곳을 '개인 텀블러 활성화 시범 카페'로 선정했다.

참여 카페는 파란만잔 춘강원대점, 요선동카페, 스몰굿커피 춘천명동점, 볼드커피프로젝트, 이디야커피 춘천점, 풍경1961, 1847 커피앤디저트 한림대점, 웨어커피, 파란만잔 강원대60주년기념관점, 투썸플레이스 춘천삼천점, 카페힘찬하루, 바이오카페, 프롬마인드, 투썸플레이스 춘천동면점, 원인더스트리, 타임 투 웨이크업, 아도베라, 유디, 누림마루, 오십오 등이다.

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“카페에서 텀블러 사용하고 300원 적립하세요”···춘천시, 시범 카페 20곳 선정

입력 2026.06.15 10:42

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

개인 텀블러 사용하면 탄소 중립포인트 300원 적립

‘개인 텀블러 활성화 시범 카페’ 운영 안내 포스터. 춘천시 제공

‘개인 텀블러 활성화 시범 카페’ 운영 안내 포스터. 춘천시 제공

강원 춘천시는 일회용품 사용을 줄이고 친환경 소비문화를 확산하기 위해 ‘개인 텀블러 활성화 시범 카페’를 운영한다고 15일 밝혔다.

이를 위해 춘천시는 친환경 실천에 적극적으로 참여 의사를 밝힌 카페 20곳을 ‘개인 텀블러 활성화 시범 카페’로 선정했다.

참여 카페는 파란만잔 춘강원대점, 요선동카페, 스몰굿커피 춘천명동점, 볼드커피프로젝트, 이디야커피 춘천점, 풍경1961, 1847 커피앤디저트 한림대점, 웨어커피, 파란만잔 강원대60주년기념관점, 투썸플레이스 춘천삼천점, 카페힘찬하루, 바이오카페, 프롬마인드, 투썸플레이스 춘천동면점, 원인더스트리, 타임 투 웨이크업, 아도베라, 유디, 누림마루, 오십오 등이다.

춘천시민들이 시범 카페에서 음료를 구매할 때 개인 텀블러를 이용하면 건당 300원의 탄소 중립포인트를 적립 받을 수 있다.

포인트 적립을 위해서는 ‘E컵’ 애플리케이션과 ‘탄소 중립포인트 녹색 생활 실천’ 인터넷 홈페이지에 가입해야 한다.

춘천시는 이번 사업을 통해 일회용 컵 사용량을 줄이고, 온실가스도 감축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

또 추후 사업 운영 결과를 분석해 참여 업소를 확대할 예정이다.

춘천시 관계자는 “개인 텀블러 사용은 누구나 일상에서 쉽게 실천할 수 있는 탄소 중립 행동”이라며 “시민들의 작은 실천이 자원 순환 문화 확산과 폐기물 감량으로 이어질 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”라고 말했다.

영문번역(English Translation)
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