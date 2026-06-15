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LS전선, 동해안·수도권 HVDC 2단계 수주···1460억원 규모

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LS전선이 한국전력공사가 추진하는 동해안·수도권 초고압직류송전 2단계 사업을 일괄수주로 수주했다고 15일 밝혔다.

동해안·수도권 HVDC 사업은 동해안 지역에서 생산된 대규모 전력을 수도권으로 안정적으로 공급하기 위한 국가 핵심 전력망 구축 사업이다.

국가 전력 수급의 안정성을 강화하기 위한 국내 최대 규모 전력망 사업 중 하나다.

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LS전선, 동해안·수도권 HVDC 2단계 수주···1460억원 규모

입력 2026.06.15 10:42

  • 김경학 기자

  • 기사를 재생 중이에요

“1단계 이어 국가 핵심 전력망 구축 사업 참여”

LS전선 직원이 500kV급 초고압직류송전 케이블이 투입되는 ‘동해안·신가평’ 시공 현장에서 점검하고 있다. LS전선 제공

LS전선 직원이 500kV급 초고압직류송전 케이블이 투입되는 ‘동해안·신가평’ 시공 현장에서 점검하고 있다. LS전선 제공

LS전선이 한국전력공사가 추진하는 동해안·수도권 초고압직류송전(HVDC) 2단계 사업을 일괄수주로 수주했다고 15일 밝혔다.

LS전선은 2024년 1단계 동해안·신가평 구간 사업(약 880억원)에 이어 이번 2단계 동해안·동서울 구간 사업(약 1460억원)에도 참여하게 됐다. 1단계와 2단계 총 공급 규모는 약 2340억원이다.

동해안·수도권 HVDC 사업은 동해안 지역에서 생산된 대규모 전력을 수도권으로 안정적으로 공급하기 위한 국가 핵심 전력망 구축 사업이다. 국가 전력 수급의 안정성을 강화하기 위한 국내 최대 규모 전력망 사업 중 하나다.

HVDC는 교류보다 송전 손실이 적고 장거리 대용량 전송에 유리해 글로벌 에너지 전환의 핵심 기술로 불린다. 최근 인공지능(AI) 데이터센터와 첨단 산업 투자 확대에 따라 대규모 전력 수송의 중요성이 커지면서 HVDC가 국가 전력 인프라의 핵심 기술로 부상하고 있다.

LS전선은 국가 핵심기술인 500㎸(킬로볼트)급 HVDC 케이블을 독자 개발해 국내 최초로 상용화한 바 있다. LS전선은 해저 HVDC 케이블 시장에 진입해 제주 2·3연계 사업과 북당진·고덕 1·2단계 사업 등을 수행했다.

김형원 LS전선 에너지·시공사업본부장은 “HVDC 사업은 국가 전력망의 안정성과 직결되는 만큼 기술력뿐 아니라 실제 전력망에서 검증된 상용화 경험이 중요하다”며 “국내외 주요 HVDC 프로젝트 수행 경험을 바탕으로 서해안 에너지 고속도로 사업에도 적극적으로 참여하겠다”고 밝혔다.

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