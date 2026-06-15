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경찰직장협의회 “잠실 시위 경찰관 인권유린 규탄…대책 마련하라”

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본문 요약

경찰직장협의회가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위에서 발생한 경찰관 인권유린 행위를 규탄했다.

참가자들은 "경찰관에 행해지는 그 어떤 모욕과 폭력 행위도 용납할 수 없고, 땅에 떨어진 현장 경찰관들의 안전과 인권을 지키기 위해 다음과 같이 천명한다"고 밝혔다.

그러면서 "경찰도 대한민국 국민이다", "현장 경찰관을 향한 인권유린 행위를 즉각 엄단하라", "경찰청은 현장 경찰관의 안전 확보와 인권 보호를 위한 실효성 있는 대책을 즉각 마련하라"고 했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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경찰직장협의회 “잠실 시위 경찰관 인권유린 규탄…대책 마련하라”

입력 2026.06.15 10:46

  • 최서은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 올림픽공원 핸드볼경기장으로 투표함이 이송돼 개표가 시작된 5일 김민수 국민의힘 최고위원 등이 개표소를 찾고 있다. 권도현 기자

투표용지 부족 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제2투표소에서 올림픽공원 핸드볼경기장으로 투표함이 이송돼 개표가 시작된 5일 김민수 국민의힘 최고위원 등이 개표소를 찾고 있다. 권도현 기자

경찰직장협의회가 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 봉쇄 시위에서 발생한 경찰관 인권유린 행위를 규탄했다.

서울경찰직장협의회 대표단은 15일 오전 서울경찰청 앞에서 기자회견을 열고 “더 이상 경찰관들을 향한 인권유린 행위를 묵과할 수 없다”며 “시민의 안전과 법질서 유지를 위해 묵묵히 헌신하는 경찰관 인권이 유린되는 모순이 반복돼선 안 된다”고 밝혔다.

이들은 “경찰관들은 집회 현장에서 임무를 수행함에 있어 질서유지와 시민의 안전, 평화로운 집회를 최우선 과제로 삼고 언제나 인내하고 봉사하며 기꺼이 헌신하고 있다”며 “제복이 갖는 준엄한 의무와 책임, 현장 경찰관들의 자긍심이 무자비한 모욕과 폭력에 무너지고 있다”고 말했다.

이들은 대한민국 헌법 제10조 ‘모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가진다’는 내용을 언급하며 “경찰관들 역시 누군가의 소중한 가족이자 제복을 입은 시민이다. 인권이라는 천부적 권리 앞에 경찰관이라는 이유만으로 인간의 기본적인 권리를 유린당해서는 안 된다”고 말했다. 이어 “공권력 무력화 행태들이 간과된다면 그 피해는 오롯이 선량한 국민들에게 돌아갈 것”이라고 했다.

참가자들은 “경찰관에 행해지는 그 어떤 모욕과 폭력 행위도 용납할 수 없고, 땅에 떨어진 현장 경찰관들의 안전과 인권을 지키기 위해 다음과 같이 천명한다”고 밝혔다. 그러면서 “경찰도 대한민국 국민이다”, “현장 경찰관을 향한 인권유린 행위를 즉각 엄단하라”, “경찰청은 현장 경찰관의 안전 확보와 인권 보호를 위한 실효성 있는 대책을 즉각 마련하라”고 했다.

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