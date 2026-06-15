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본문 요약

정부가 국산 온디바이스 인공지능 반도체 개발을 위해 설계부터 생산·검증까지 지원하는 협력 체계를 구축한다.

또 K온디바이스 사업으로 개발된 AI 반도체가 일정 지연 없이 제작·실증에 들어갈 수 있도록 파운드리 기술지원, 제조설비 할당 등을 구체화한다.

김성열 산업부 산업성장실장은 "이번 협약으로 수요기업이 시장 요구를 반영해 앞에서 당겨 주고, 반도체 IP사와 파운드리가 첨단 설계·제조 기반을 뒷받침해주는 온디바이스 AI 반도체 제조 생태계가 조성됐다"라며 "국산 첨단 AI 반도체가 M.AX를 주도할 수 있도록 정부의 정책 지원도 아끼지 않겠다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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국산 AI 반도체, 수요가 당기고 제조가 밀어준다

입력 2026.06.15 11:13

  • 김경학 기자

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산업부, M.AX 얼라이언스 AI 반도체 분과 상반기 총회 개최

삼성전자 반도체 공장. 삼성전자 제공

삼성전자 반도체 공장. 삼성전자 제공

정부가 국산 온디바이스 인공지능(AI) 반도체 개발을 위해 설계부터 생산·검증까지 지원하는 협력 체계를 구축한다.

산업통상부는 15일 서울 서초구 엘타워에서 ‘제조업 AI 전환’(M.AX) 얼라이언스 AI 반도체 상반기 총회를 열고 온디바이스 AI 반도체 기술개발 사업 설명회를 진행했다.

온디바이스는 클라우드 서버로 데이터를 보내지 않고 스마트폰·PC 등 기기 내부에서 AI 연산을 직접 처리하는 방식을 말한다. 지연 시간이 줄고 개인정보 보호 측면에서 강점이 있어 주목받고 있다.

온디바이스 AI 사업은 산업부가 지난해 9월 M.AX 얼라이언스 AI 반도체 분과 발족 당시 꼽은 핵심 추진전략이다.

산업부는 해당 사업을 통해 즉시 상용화할 수 있는 수요기업 맞춤형 국산 첨단 온디바이스 AI 반도체 10종 개발을 지원하고, 개발된 칩을 완제품에 탑재·실증하겠다는 계획이다.

같은 날 반도체 제조 지원 태스크포스(TF)도 발족했다. 이 TF는 국산 AI 반도체 설계·제조·실증 과정에서 필요한 협력 체계를 마련하기 위한 것이다.

산업부와 한국산업기술기획평가원(KEIT), ‘시높시스’ ‘케이던스’를 비롯한 설계자산(IP) 기업, 파운드리인 삼성전자 등 TF에 참여하는 11개 기관은 이날 업무협약(MOU)을 체결했다.

TF는 국내 팹리스(반도체 설계 전문회사)를 대상으로 개발비용 중 가장 큰 비중을 차지하는 반도체 IP 구매 비용과 함께 설계 소프트웨어, 라이선스 등을 지원할 방안을 마련할 예정이다.

또 K온디바이스 사업으로 개발된 AI 반도체가 일정 지연 없이 제작·실증에 들어갈 수 있도록 파운드리 기술지원, 제조설비 할당 등을 구체화한다.

김성열 산업부 산업성장실장은 “이번 협약으로 수요기업이 시장 요구를 반영해 앞에서 당겨 주고, 반도체 IP사와 파운드리가 첨단 설계·제조 기반을 뒷받침해주는 온디바이스 AI 반도체 제조 생태계가 조성됐다”라며 “국산 첨단 AI 반도체가 M.AX를 주도할 수 있도록 정부의 정책 지원도 아끼지 않겠다”고 말했다.

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