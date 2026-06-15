“이주비 대출 늘리고 임대 줄여달라”···서울시, 정비사업 속도전 위한 법령 개정안 건의

서울시가 주택 공급에 속도를 낼 방안으로 민간 재개발·재건축 사업장의 이주비 대출 규제 완화, 임대주택 비율 하향 조정 등을 정부에 15일 건의했다.

민간 정비사업에도 공공과 동일하게 법정상한 용적률 완화 혜택을 주면서 임대주택 비율도 낮춰 사업 추진 동력을 끌어올리고, 이주비 대출 한도도 늘려 속도를 높이자는 취지다. 한시적 조합원 지위 양도 제한 완화도 제안했다.

서울시는 신속통합기획 등 정비 계획을 발표하면서 줄곧 정부에 이주비 대출 확대를 요구해왔다. 착공 일정에 직접적인 영향을 미치는 이주 단계에서 주민들의 부담을 덜어내야 정비 사업이 차질 없이 진행될 수 있다는 것이다. 현재 서울 대부분 지역은 투기과열지구로 지정돼 있어 조합원은 이주비 대출 시 주택 담보 대출과 동일하게 LTV(주택담보대출비율) 40%를 적용받고 있다. 서울시는 이를 70%까지 확대해 줄 것을 건의했다.

서울시 관계자는 “이주비는 집을 새로 사려는 돈이 아니라 공사 기간 동안 원활한 이주를 위해 반드시 필요한 사업비”라며 “규제를 따로 떼어내 사업 동력을 줘야 한다”고 밝혔다.

시는 또 조합원 지위 양도 제한을 3년간 완화해 줄 것을 정부에 요청했다. 조합원 지위 양도 제한은 투기 세력이 유입돼 집값을 끌어올리는 부작용을 막기 위해 시행하고 있는 제도다. 하지만 서울시는 일부 집주인의 경우 현금 청산만 받고 나가기 어렵거나 정비 사업 진행 과정에서 대출 등이 어려운 조합원의 경우 이 제한으로 입주권을 팔고 나가고 싶어도 나갈 수 없어 일종의 출구가 필요하다는 입장이다.

서울시는 민간 재개발·재건축의 사업성을 높일 수 있는 각종 인센티브 적용도 요구했다. 공공 정비 사업에만 적용하는 ‘법정상한 용적률 완화’ 혜택을 민간 정비 사업까지 확대하고, 재개발 용적률 완화 시 부과되는 임대주택 비율(50%)도 재건축 수준(완화 용적률의 30%)으로 낮춰 줄 것을 요청했다.

소규모 주택 정비 사업의 경우 법정상한 용적률까지 건설하려면 전체 가구 수의 20%를 임대주택으로 확보해야 하는데, 이때 용도 상향에 따른 공공 기여분(임대주택)까지 중복 산정되지 않도록 ‘빈집 및 소규모 주택 정비에 관한 특례법’ 개정도 요청했다.

이 밖에도 부동산 9·7 대책 후속 입법으로 변경한 재건축 조합 설립 인가 동의율 75%→70% 하향 조정을 재개발에도 적용할 수 있도록 하는 방안과 조합 설립 인가 전 주민 사전 통지 기간을 ‘인가 신청일 60일 전’에서 30일 전으로 단축하는 방안 등도 제시했다.

최진석 서울시 주택실장은 “재개발·재건축은 도심 내 주택 공급을 확대하는 가장 효과적인 수단”이라며 “현장에서 사업 추진을 어렵게 하는 불합리한 규제를 개선하고 절차를 합리화해 보다 신속한 주택 공급이 이뤄질 수 있도록 정부와 지속적으로 협의해 나가겠다”고 말했다.