현대차, 전기차 장기 구독 ‘360일 플랜’ 출시… “합리적 전기차 구독 생활”

현대자동차가 자사 차량 구독 서비스 ‘현대 제네시스 셀렉션’에 전기차를 합리적인 조건으로 장기간 경험할 수 있는 ‘360일 플랜’을 새롭게 추가했다고 15일 밝혔다. 이번 상품은 위약금이나 약정기간, 선납금 없이 기존의 이용 조건은 그대로 유지하면서 가격 부담은 대폭 낮춘 것이 특징으로 꼽힌다. 최근 급성장하는 전기차 시장에서 소비자들이 구매 전 차량을 충분히 경험해 볼 수 있게 했다.

이날 현대차에 따르면 360일 플랜은 현대차의 주요 전기차 4종인 아이오닉 5, 아이오닉 6, 코나 일렉트릭, 아이오닉 5 N을 대상으로 운영된다. 장기 렌터카나 리스 차량과 달리 까다로운 해지 위약금 조건이 없으면서도 기존 30일 단기 구독 상품과 비교해 최대 월 30만원 저렴한 요금을 책정해 높은 가격 경쟁력을 확보했다. 소비자들이 선호하는 풀옵션급 고사양 차량으로 라인업을 구성해 일반 렌터카와도 차별화했다고 현대차는 밝혔다.

차종별로 보면 아이오닉 5와 아이오닉 6는 기존 30일 구독 대비 최대 월 14만원의 할인 혜택이 주어진다. 코나 일렉트릭은 최대 월 5만원 저렴하게 이용할 수 있다. 고성능 전기차인 아이오닉 5 N은 월 30만원의 할인 혜택이 적용돼 월 139만원에 구독이 가능하다. 차량 사양에 따라 세부 요금은 일부 다를 수 있다.

기존 구독 상품과 달리 실제 차량 소유주와 동등한 수준의 디지털 환경을 제공하는 점도 주목할 만하다. 360일 플랜 이용 고객은 ‘마이현대’ 어플리케이션(앱)을 통해 차량 원격 제어와 디지털 키 등 커넥티드 서비스를 제한 없이 쓸 수 있다. 운전 데이터를 기반으로 한 맞춤형 리포트를 제공하며, 원격으로 충전 상태를 확인하고 제어할 수 있는 전기차 특화 서비스 ‘현대 EV 충전 솔루션’도 지원된다.

현대차 관계자는 “고객이 부담 없이 전기차를 장기간 경험하며 신뢰를 쌓은 뒤 자연스럽게 구매로 이어질 수 있도록 고안한 특화 상품”이라며 “앞으로도 유연하고 차별화된 모빌리티 경험을 제공해 나가겠다”고 밝혔다.