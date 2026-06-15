구미경실련 “이승환 콘서트 취소 근거 조례, 위법 판단에도 방치”

경북 구미지역 시민단체가 가수 이승환씨 콘서트 취소 사태의 근거가 된 구미시문화예술회관 운영 조례 개정을 요구했다.

구미경제정의실천시민연합은 16일 성명을 내고 “법원에서 위법·무효 판단을 받은 조례를 방치해서는 안 된다”며 “구미시의회는 새 임기 시작 직후 조례 개정 절차에 나서야 한다”고 밝혔다.

구미시는 2024년 12월25일 구미시문화예술회관 대공연장에서 열릴 예정이던 이씨의 콘서트를 공연 이틀 전 취소했다. 앞서 이씨가 서울 공연에서 윤석열 당시 대통령 탄핵에 찬성하는 취지의 발언을 하자, 구미시는 이씨 측에 ‘정치적 선동 및 정치적 오해 등 언행을 하지 않겠다’는 내용의 서약서 제출을 요구했다. 이씨 측이 이를 거부하자 구미시는 시민 안전이 우려된다며 대관을 취소했다.

구미시는 당시 구미시문화예술회관 운영 조례 제9조 제1항 제6호의 ‘시장이 공익상 필요하다고 인정할 때 사용허가를 취소할 수 있다’는 조항을 근거로 들었다.

하지만 1심 재판부는 해당 조항이 법률상 위임 없이 주민 권리를 제한한 위법한 조례라고 판단했다. 또 서약서 제출 요구가 대관 허가 조건에 없던 내용이고 정치적 표현을 제한하는 취지라며, 이를 근거로 한 공연 취소 역시 위법하다고 봤다. 구미시는 1심에서 패소한 뒤 항소했다.

구미경실련은 “구미시는 이씨 공연 취소로 1억2500만원 배상 판결을 받았다”며 “시민 세금으로 나갈 배상금 지연이자도 매일 쌓이고 있다”고 지적했다.

이씨는 지난 1일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “손해배상금 지체에 적용되는 지연손해금률은 연 12%”라며 “구미의 세금이 거짓말의 대가로 쓰이고 있다. 제가 다 아깝다”고 적었다.

구미경실련은 대구시와 문화체육관광부 산하 예술의전당 사례도 들었다. 2023년 대구문화예술회관의 베토벤 교향곡 9번 ‘합창’ 공연이 종교 편향 논란 끝에 무대에 오르지 못하자 예술의 자유 침해 논란이 일었고, 대구시는 이후 대관 제한 근거가 된 관련 조례 일부를 폐지했다.

구미경실련은 “예술의전당도 같은 공연의 팸플릿 검열 논란과 관련해 공개 사과했다”며 “구미시의회도 법원에서 위법·무효 판단을 받은 조례 개정에 나서야 한다”고 말했다.