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본문 요약

경남 거제시는 오는 26일 장승포항 인근인 장승포동 687번지 일원에 흥남철수기념공원이 문을 연다고 15일 밝혔다.

이 공원은 6·25전쟁이 한창이던 1950년 12월 중공군 개입으로 함경남도 흥남에서 철수하던 국군과 미군이 10만명의 피난민을 거제 등으로 이송한 흥남철수작전을 기념하기 위한 장소다.

철수작전 당시 흥남에서 출항한 마지막 배인 메러디스 빅토리호는 정원인 60명을 수백배 초과한 피난민 약 1만4000명을 태워 거제 장승포항으로 무사히 철수했다.

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거제 흥남철수기념공원, 장승포항서 26일 개원

입력 2026.06.15 11:42

  • 김정훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

경남 거제 흥남철수기념공원 기념관 내부. 거제시 제공.

경남 거제 흥남철수기념공원 기념관 내부. 거제시 제공.

경남 거제시는 오는 26일 장승포항 인근인 장승포동 687번지 일원에 흥남철수기념공원이 문을 연다고 15일 밝혔다.

이 공원은 6·25전쟁이 한창이던 1950년 12월 중공군 개입으로 함경남도 흥남에서 철수하던 국군과 미군이 10만명의 피난민을 거제 등으로 이송한 흥남철수작전을 기념하기 위한 장소다.

철수작전 당시 흥남에서 출항한 마지막 배인 메러디스 빅토리호는 정원인 60명을 수백배 초과한 피난민 약 1만4000명을 태워 거제 장승포항으로 무사히 철수했다.

시는 이러한 인류애 정신을 기억하기 위해 공원 조성사업을 추진하게 됐다. 2012년 경남도 모자이크 프로젝트에 선정됐지만, 예산 확보 문제와 행정 절차상 어려움 등으로 표류했다.

그러나 시는 사업계획안을 수정 추진하면서 이번에 공원 조성이 완료됐다.

공원 부지에는 옛 장승포 여객선터미널을 리모델링한 전체면적 2771㎡·2층 규모 기념관도 들어섰다.

이 기념관에는 장진호 전투와 흥남철수작전, 거제로 피난 온 주민들 모습 등을 스토리텔링 방식으로 관람할 수 있도록 구성한 11개 전시 공간이 들어섰다.

공원은 오는 26일 개관식을 거쳐 오는 27일부터 공원 정식 운영에 돌입한다. 거제시는 이 공원이 새로운 지역 명소로 자리매김하길 기대한다.

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