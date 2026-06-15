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본문 요약

경찰이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 시위 현장에서 발생한 불법행위에 대해 특수강요죄 등을 적용해 수사하며 엄정 대응하겠다고 밝혔다.

박정보 서울경찰청장은 15일 서울 종로구 서울경찰청에서 연 정례 기자간담회에서 "유소년 핸드볼 선수들에 대한 검문·검색은 다중의 위력을 과시한 심각한 범죄로 특수강요죄로 의율해 수사를 진행 중"이라며 "특수강요죄는 형량이 10년 이하 징역으로 굉장히 높다. 아무 생각 없이 불법행위에 동조했다가 공범으로 적용될 경우 패가망신 할 수도 있다"고 밝혔다.

박 청장은 이어 "시위 참가자들 간 다툼에 의한 개별 범죄는 개인이 책임을 져야겠지만, 다중의 위력을 활용해 불법행위를 하는 경우는 훨씬 더 중하게 처벌받는다"며 "아무 생각 없이 그런 행위에 동조했다가는 나중에 큰 책임을 져야 할 상황이 올 것이다. 시위대는 이 부분을 유념해달라"고 강조했다.

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서울경찰청장 “잠실 시위 ‘유소년 검문’ 특수강요죄 적용…잘못하면 패가망신”

입력 2026.06.15 12:07

  • 김희진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 ‘개표소 봉쇄 시위’가 이어진 지난 14일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 주변에 경찰들이 배치돼 있다. 연합뉴스

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 ‘개표소 봉쇄 시위’가 이어진 지난 14일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 주변에 경찰들이 배치돼 있다. 연합뉴스

경찰이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 잠실 개표소 시위 현장에서 발생한 불법행위에 대해 특수강요죄 등을 적용해 수사하며 엄정 대응하겠다고 밝혔다.

박정보 서울경찰청장은 15일 서울 종로구 서울경찰청에서 연 정례 기자간담회에서 “유소년 핸드볼 선수들에 대한 (일부 시위대의) 검문·검색은 다중의 위력을 과시한 심각한 범죄로 특수강요죄로 의율해 수사를 진행 중”이라며 “특수강요죄는 형량이 10년 이하 징역으로 굉장히 높다. 아무 생각 없이 불법행위에 동조했다가 공범으로 적용될 경우 패가망신 할 수도 있다”고 밝혔다.

박 청장은 이어 “시위 참가자들 간 다툼에 의한 개별 범죄는 개인이 책임을 져야겠지만, 다중의 위력을 활용해 불법행위를 하는 경우는 훨씬 더 중하게 처벌받는다”며 “아무 생각 없이 그런 행위에 동조했다가는 나중에 큰 책임을 져야 할 상황이 올 것이다. 시위대는 이 부분을 유념해달라”고 강조했다.

박 청장은 언론사 기자를 대상으로 벌어진 불법행위에 대해서는 “있을 수 없는 일”이라며 “체포감금죄를 적용해 수사하고 있다”고 밝혔다. 이어 두 사건별로 적극 가담자 3명을 특정했으며 옆에서 동조한 사람들도 살펴볼 계획이라고 설명했다. 박 청장은 그 밖에도 경찰관 모욕 3건 등 시위 현장에서 벌어진 불법행위 15건에 대한 수사를 진행 중이라고 밝혔다. 경찰관 모욕 3건에 관해서는 “사람 특정하는 건 한국 경찰이 최고다. 마음만 먹으면 잡을 수 있다”며 “모욕에 참여한 이들도 조만간 검거되지 않을까 생각한다”고 했다.

박 청장은 잠실 핸드볼경기장 입주 체육 단체들이 일부 시위대에 가로막혀 출입하지 못하는 상황에 대해서도 “업무방해죄가 성립될 수 있다”며 “정당한 권리 행사를 방해하는 것은 분명한 불법행위”라고 밝혔다. 이어 “업무방해 행위가 이뤄지고 이와 관련해 불법행위가 확인되면 엄정히 처리할 것”이라며 “계속 채증하고 있고 사후 사법처리를 분명하게 할 것”이라고 말했다. 경찰은 다만 업무방해 혐의 수사에 착수할지는 체육 단체 등 피해자 입장 등을 토대로 검토할 계획이다.

박 청장은 시위 현장 전반에 대해서는 “투표용지 부족 사태를 참정권 침해라고 생각하는 시민들이 의사를 표현하기 위해 자발적으로 모인 공론의 장”이라고 평가했다. 이어 “평화적 의사 표현에 대해서는 헌법상 보장하는 국민의 권리이기에 경찰에서 적극 보장할 것”이라면서도 “일부 참가자들의 경찰관 모욕, 권리 침해 등 불법행위는 당연히 엄정히 처리할 계획”이라고 했다.

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