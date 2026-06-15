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본문 요약

춤평론가 김호연이 신간 <춤 평론, 어떻게 할 것인가>, <춤 현장의 감성적 발화>, <춤 문화의 직관적 사고>를 펴냈다.

이번 3부작에는 저자가 2022년부터 2025년까지 4년간 국내 춤 현장을 누비며 기록한 생생한 비평과 춤 평론 글쓰기의 방법론이 담겼다.

단순한 공연 리뷰를 넘어 한국 춤계의 흐름과 현장을 입체적으로 조망하고, 춤을 언어로 해석하고 기록하는 평론의 역할과 방법을 제시한 것이 특징이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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춤평론가 김호연, ‘춤 평론, 어떻게 할 것인가’…3부작 출간

입력 2026.06.15 12:20

  • 노정연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

춤평론가 김호연이 신간 <춤 평론, 어떻게 할 것인가>, <춤 현장의 감성적 발화>, <춤 문화의 직관적 사고>를 펴냈다.

이번 3부작에는 저자가 2022년부터 2025년까지 4년간 국내 춤 현장을 누비며 기록한 생생한 비평과 춤 평론 글쓰기의 방법론이 담겼다. 단순한 공연 리뷰를 넘어 한국 춤계의 흐름과 현장을 입체적으로 조망하고, 춤을 언어로 해석하고 기록하는 평론의 역할과 방법을 제시한 것이 특징이다.

저자는 공연 현장에서 축적한 경험과 비평적 시선을 바탕으로 춤 예술의 현재를 짚어내는 동시에 춤 평론의 새로운 방향을 모색한다.

김호연 평론가는 “이 책은 춤평론을 어떻게 써야 하는지에 대한 탐구이자, 무용을 매개로 한 글쓰기 방법론의 기초를 담은 작업”이라며 “평론은 춤에 대한 깊은 이해를 바탕으로 하지만, 이를 구현하는 것은 결국 글쓰기라는 단단한 토대”라고 설명했다.

이어 “오랫동안 대학에서 글쓰기를 가르치며 쌓아온 구조화된 사유와 한 해 100일 이상 공연을 관람하며 축적한 현장감이 조화를 이루어 녹아있다는 점이 이 책의 변별적 특징”이라고 덧붙였다.

김호연 춤평론 3부작. 퍼플 제공

김호연 춤평론 3부작. 퍼플 제공

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