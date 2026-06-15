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본문 요약

경찰이 후원금 인센티브 차명 수령 의혹을 받는 유승민 대한체육회장에 대한 소환 조사를 마친 것으로 파악됐다.

유 회장은 과거 대한탁구협회장 재임 시절 후원금 유치 인센티브를 제3자 명의로 챙겼다는 의혹을 받고 있다.

앞서 지난해 7월 체육시민연대 등 4개 단체는 후원금 리베이트 불법 지급 등 의혹과 관련해 유 회장을 경찰에 고발했다.

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경찰, ‘인센티브 차명 수령 의혹’ 유승민 대한체육회장 소환조사

입력 2026.06.15 12:49

  • 최서은 기자

  • 기사를 재생 중이에요

유승민 대한체육회 회장이 서울 송파구 대한체육회 사무실에서 경향신문/스포츠경향과 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 정지윤 선임기자

유승민 대한체육회 회장이 서울 송파구 대한체육회 사무실에서 경향신문/스포츠경향과 인터뷰에 앞서 포즈를 취하고 있다. 정지윤 선임기자

경찰이 후원금 인센티브 차명 수령 의혹을 받는 유승민 대한체육회장에 대한 소환 조사를 마친 것으로 파악됐다.

박정보 서울경찰청장은 15일 서울 종로구 서울경찰청에서 열린 정례 기자간담회에서 유 회장을 지난 8일 소환조사했다고 밝혔다. 박 청장은 “유 회장을 지난주에 불러 조사를 했다”며 “수사를 시작한 지 오래된 사안인 만큼 곧 마무리할 예정”이라고 말했다.

유 회장은 과거 대한탁구협회장 재임 시절 후원금 유치 인센티브를 제3자 명의로 챙겼다는 의혹을 받고 있다. 앞서 지난해 7월 체육시민연대 등 4개 단체는 후원금 리베이트 불법 지급 등 의혹과 관련해 유 회장을 경찰에 고발했다. 경찰은 지난해 10월 본격적인 수사에 착수했다.

현재 서울경찰청 금융범죄수사대는 유 회장을 업무상 배임 혐의로 입건해 수사하고 있다. 경찰은 당시 유 회장 소속사 대표의 동생 A씨가 대한탁구협회로부터 약 2억원의 인센티브를 받은 것과 관련해 실제 수령 주체가 유 회장인지를 들여다보고 있다.

유 회장은 그동안 관련 의혹들을 부인해 왔다. 그는 앞서 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서도 불법 리베이트 의혹에 대해 사실이 아니라고 주장했다.

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