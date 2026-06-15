창간 80주년 경향신문

2차대전 패전국 독일·일본, 전후 최대 규모 재무장···80년 안보 질서 흔들리나

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

독일과 일본이 2차대전 이후 최대 규모의 재무장에 나서며 협력까지 강화하고 있다.

독일과 일본의 군비 증강은 2차대전 이후 이어진 미국 주도의 안보 우산 속에서 군사력 강화를 자제해온 그동안의 움직임과는 다른 방향이다.

NYT는 "이번 재무장이 과거 추축국의 부활이 아닌 규칙 기반 국제질서 수호를 내건 방어적 성격"이라면서도 "각국의 군비 증강이 맞물리며 2차대전 이후 이어진 전후 안보 패러다임 자체가 재편되고 있다"고 진단했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

2차대전 패전국 독일·일본, 전후 최대 규모 재무장···80년 안보 질서 흔들리나

입력 2026.06.15 12:53

  • 전현진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 12일(현지시간) 베를린 남동쪽 쇠네펠트 BER 공항에서 열린 국제 항공우주 박람회에서 보리스 피스토리우스 독일 국방부 장관이 독일 연방군 부스에서 로봇 모형을 착용한 독일 군인에게 인사하고 있다. AFP연합뉴스

지난 12일(현지시간) 베를린 남동쪽 쇠네펠트 BER 공항에서 열린 국제 항공우주 박람회에서 보리스 피스토리우스 독일 국방부 장관이 독일 연방군 부스에서 로봇 모형을 착용한 독일 군인에게 인사하고 있다. AFP연합뉴스

독일과 일본이 2차대전 이후 최대 규모의 재무장에 나서며 협력까지 강화하고 있다. 미국이 제공하는 안보 우산 아래 패전국들이 군사력을 억제해온 80년 간의 국제 안보 질서가 근본적으로 흔들리고 있다는 평가가 나온다.

뉴욕타임스(NYT)는 14일(현지시간) 독일과 일본 두 나라가 무기·기술·드론·헬기 등 분야에서 협력을 강화하고 있으며, 이번 주 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 공조를 강화한다고 보도했다.

독일은 프리드리히 메르츠 총리 주도로 헌법상 국채 한도를 완화해 국방비를 대폭 늘리고 있다. 수년 내 독일의 국방비가 영국과 프랑스의 합산 규모를 넘어설 것으로 전망된다. 일본은 다카이치 사나에 총리 취임 후 올해 국방예산을 약 580억달러(약 79조원)으로 편성했다. 전후 금지됐던 무기 수출 제한도 해제했으며, 중국 사정권 내 장거리 미사일을 남부에 배치했다.

보리스 피스토리우스 독일 국방장관은 지난 3월 일본 해군기지를 방문한 자리에서 “규칙 기반 국제질서를 지지하는 나라들이 더 가까이 뭉쳐야 한다”고 강조했다.

이들의 군비 증강 배경에는 러시아의 우크라이나 침공(2022년)과 중국의 군사적 팽창, 도널드 트럼프 미국 대통령의 동맹 방치 위협이 맞물려 있다. 토머스 버거 보스턴대 교수는 NYT에 “미국이 독일·일본을 팔아넘길 수 있다는 정당한 공포가 있다”고 말했다.

중국과 러시아는 특히 독일과 일본의 재무장을 “군국주의 부활”로 규정하며 반발하고 있다. 멍샹칭 중국군 소장은 지난달 싱가포르 샹그릴라 대화에서 일본의 방위력 강화가 1930~40년대를 연상시킨다고 공개 비판했다. 이에 고이즈미 신지로 일본 방위상은 “투명성 없이 군사력을 급팽창시키는 나라가 군국주의를 논할 자격이 있냐”고 정면 반박했다.

독일과 일본의 군비 증강은 2차대전 이후 이어진 미국 주도의 안보 우산 속에서 군사력 강화를 자제해온 그동안의 움직임과는 다른 방향이다. NYT는 “이번 재무장이 과거 추축국의 부활이 아닌 규칙 기반 국제질서 수호를 내건 방어적 성격”이라면서도 “각국의 군비 증강이 맞물리며 2차대전 이후 이어진 전후 안보 패러다임 자체가 재편되고 있다”고 진단했다.

국방력 강화에 나선 건 독일과 일본뿐이 아니다. 영국도 국방력 강화에 나서고 있다. 내부에선 국방 예산을 더 늘려야 한다는 목소리도 커지고 있다. 영국 일간 텔레그래프는 이날 키어 스타머 영국 총리가 신임 댄 자비스 국방장관에게 국방 예산 135억파운드(약 27조4800억원)를 제시할 것이라고 전했다. 지난 11일 존 힐리 전 장관은 같은 액수의 국방 예산에 대해 “안보를 지키기엔 부족하다”며 사임했다. 텔레그래프는 이 예산으로는 차세대 구축함·전투기 프로그램 등 주요 사업이 지연될 수 있다고 설명했다.

고이즈미 신지로 일본 방위상이 지난달 7일(현지시간) 일본 시즈오카현 히가시후지 훈련장에서 열린 실사격 훈련 “후지 종합 화력 훈련 2024” 현장에서 관계자들과 인사하고 있다. UPI연합뉴스

고이즈미 신지로 일본 방위상이 지난달 7일(현지시간) 일본 시즈오카현 히가시후지 훈련장에서 열린 실사격 훈련 “후지 종합 화력 훈련 2024” 현장에서 관계자들과 인사하고 있다. UPI연합뉴스

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글