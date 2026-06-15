2차대전 패전국 독일·일본, 전후 최대 규모 재무장···80년 안보 질서 흔들리나

독일과 일본이 2차대전 이후 최대 규모의 재무장에 나서며 협력까지 강화하고 있다. 미국이 제공하는 안보 우산 아래 패전국들이 군사력을 억제해온 80년 간의 국제 안보 질서가 근본적으로 흔들리고 있다는 평가가 나온다.

뉴욕타임스(NYT)는 14일(현지시간) 독일과 일본 두 나라가 무기·기술·드론·헬기 등 분야에서 협력을 강화하고 있으며, 이번 주 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의를 계기로 공조를 강화한다고 보도했다.

독일은 프리드리히 메르츠 총리 주도로 헌법상 국채 한도를 완화해 국방비를 대폭 늘리고 있다. 수년 내 독일의 국방비가 영국과 프랑스의 합산 규모를 넘어설 것으로 전망된다. 일본은 다카이치 사나에 총리 취임 후 올해 국방예산을 약 580억달러(약 79조원)으로 편성했다. 전후 금지됐던 무기 수출 제한도 해제했으며, 중국 사정권 내 장거리 미사일을 남부에 배치했다.

보리스 피스토리우스 독일 국방장관은 지난 3월 일본 해군기지를 방문한 자리에서 “규칙 기반 국제질서를 지지하는 나라들이 더 가까이 뭉쳐야 한다”고 강조했다.

이들의 군비 증강 배경에는 러시아의 우크라이나 침공(2022년)과 중국의 군사적 팽창, 도널드 트럼프 미국 대통령의 동맹 방치 위협이 맞물려 있다. 토머스 버거 보스턴대 교수는 NYT에 “미국이 독일·일본을 팔아넘길 수 있다는 정당한 공포가 있다”고 말했다.

중국과 러시아는 특히 독일과 일본의 재무장을 “군국주의 부활”로 규정하며 반발하고 있다. 멍샹칭 중국군 소장은 지난달 싱가포르 샹그릴라 대화에서 일본의 방위력 강화가 1930~40년대를 연상시킨다고 공개 비판했다. 이에 고이즈미 신지로 일본 방위상은 “투명성 없이 군사력을 급팽창시키는 나라가 군국주의를 논할 자격이 있냐”고 정면 반박했다.

독일과 일본의 군비 증강은 2차대전 이후 이어진 미국 주도의 안보 우산 속에서 군사력 강화를 자제해온 그동안의 움직임과는 다른 방향이다. NYT는 “이번 재무장이 과거 추축국의 부활이 아닌 규칙 기반 국제질서 수호를 내건 방어적 성격”이라면서도 “각국의 군비 증강이 맞물리며 2차대전 이후 이어진 전후 안보 패러다임 자체가 재편되고 있다”고 진단했다.

국방력 강화에 나선 건 독일과 일본뿐이 아니다. 영국도 국방력 강화에 나서고 있다. 내부에선 국방 예산을 더 늘려야 한다는 목소리도 커지고 있다. 영국 일간 텔레그래프는 이날 키어 스타머 영국 총리가 신임 댄 자비스 국방장관에게 국방 예산 135억파운드(약 27조4800억원)를 제시할 것이라고 전했다. 지난 11일 존 힐리 전 장관은 같은 액수의 국방 예산에 대해 “안보를 지키기엔 부족하다”며 사임했다. 텔레그래프는 이 예산으로는 차세대 구축함·전투기 프로그램 등 주요 사업이 지연될 수 있다고 설명했다.