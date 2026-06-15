‘올해 산불 피해 99% 감소’ 기여한 국민·산림청에 대대적 포상

올해 산불 피해가 전년 대비 크게 감소함에 따라 정부가 산불 대응과 주민보호에 기여한 유공자를 대거 발굴해 포상하기로 했다.

15일 행정안전부에 따르면 올해 봄철 산불조심기간(1월20~5월15일) 발생한 산불 피해 면적은 722ha로, 지난해(10만4975ha) 대비 99% 줄었다. 산불로 인한 사망자는 지난해 32명에서 올해 단 한 명도 발생하지 않았다. 산불 진화에 걸린 시간은 평균 1시간34분으로, 지난해(평균 3시간44분) 대비 48% 감소했다.

행안부는 산불 피해 감소 이유에 대해 “매년 2월1일 시작된 봄철 산불조심기간을 올해는 1월20일로 앞당긴 데 이어 범정부 총력 대응을 위한 중앙사고수습본부(산림청)와 대책지원본부(행정안전부)를 선제적으로 가동한 것이 산불 피해를 줄인 핵심 요인”이라고 설명했다. 또 영농부산물 파쇄 규모를 8만7000t에서 9만6000t으로 확대하고 산불 진화에 투입할 수 있는 헬기 규모를 216대에서 325대로 늘린 점도 산불 피해를 줄이는데 기여한 것으로 분석됐다.

이재명 대통령은 앞서 지난달 12일 국무회의에서 “산불 예방과 대응 등 각 기관의 노력과 실적을 분석해 대대적으로 포상하라”고 지시한 바 있다.

이에 행안부는 기관 추천과 국민 공모를 통해 산불방지에 기여한 공무원과 민간인, 기관·단체를 발굴해 포상한다. 포상 규모는 정부포상 90점(잠정) 등 총 490점으로, 오는 26일까지 후보자 추전을 받고 7월 공적심사 등을 거쳐 8월 중 포상할 예정이다.

이와 함께 올해 처음 도입된 특별성과 포상금 제도를 활용해 산불 대응 주무기관인 산림청에 우수 운영기관 포상금 1000만원을 수여한다. 윤호중 장관은 이날 산림청을 방문해 현장 간담회를 개최하고 커피차를 전달했다.

윤 장관은 “산림청 사례처럼 특별한 성과를 창출한 공무원을 적극 발굴하고 신속하게 보상하는 우수 운영 모델이 전 부처로 확산되도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.