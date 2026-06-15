창간 80주년 경향신문

‘올해 산불 피해 99% 감소’ 기여한 국민·산림청에 대대적 포상

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘올해 산불 피해 99% 감소’ 기여한 국민·산림청에 대대적 포상

입력 2026.06.15 13:28

진화헬기가 산불을 진화하고 있다. 산림청 제공

진화헬기가 산불을 진화하고 있다. 산림청 제공

올해 산불 피해가 전년 대비 크게 감소함에 따라 정부가 산불 대응과 주민보호에 기여한 유공자를 대거 발굴해 포상하기로 했다.

15일 행정안전부에 따르면 올해 봄철 산불조심기간(1월20~5월15일) 발생한 산불 피해 면적은 722ha로, 지난해(10만4975ha) 대비 99% 줄었다. 산불로 인한 사망자는 지난해 32명에서 올해 단 한 명도 발생하지 않았다. 산불 진화에 걸린 시간은 평균 1시간34분으로, 지난해(평균 3시간44분) 대비 48% 감소했다.

행안부는 산불 피해 감소 이유에 대해 “매년 2월1일 시작된 봄철 산불조심기간을 올해는 1월20일로 앞당긴 데 이어 범정부 총력 대응을 위한 중앙사고수습본부(산림청)와 대책지원본부(행정안전부)를 선제적으로 가동한 것이 산불 피해를 줄인 핵심 요인”이라고 설명했다. 또 영농부산물 파쇄 규모를 8만7000t에서 9만6000t으로 확대하고 산불 진화에 투입할 수 있는 헬기 규모를 216대에서 325대로 늘린 점도 산불 피해를 줄이는데 기여한 것으로 분석됐다.

이재명 대통령은 앞서 지난달 12일 국무회의에서 “산불 예방과 대응 등 각 기관의 노력과 실적을 분석해 대대적으로 포상하라”고 지시한 바 있다.

이에 행안부는 기관 추천과 국민 공모를 통해 산불방지에 기여한 공무원과 민간인, 기관·단체를 발굴해 포상한다. 포상 규모는 정부포상 90점(잠정) 등 총 490점으로, 오는 26일까지 후보자 추전을 받고 7월 공적심사 등을 거쳐 8월 중 포상할 예정이다.

이와 함께 올해 처음 도입된 특별성과 포상금 제도를 활용해 산불 대응 주무기관인 산림청에 우수 운영기관 포상금 1000만원을 수여한다. 윤호중 장관은 이날 산림청을 방문해 현장 간담회를 개최하고 커피차를 전달했다.

윤 장관은 “산림청 사례처럼 특별한 성과를 창출한 공무원을 적극 발굴하고 신속하게 보상하는 우수 운영 모델이 전 부처로 확산되도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글