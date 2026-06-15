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세종 한복판 ‘초록 명소’ 우뚝···국립세종수목원 누적 관람객 ‘500만명’ 돌파

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본문 요약

국립세종수목원이 누적 관람객 500만명을 돌파하며 중부권 대표 정원·생태문화 공간으로 자리매김했다.

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 국립세종수목원이 지난 13일 누적 관람객 500만명을 달성했다고 15일 밝혔다.

국립세종수목원은 2020년 10월 임시 개원 이후 국내외 식물자원을 활용한 특별전시를 비롯해 교육·체험 프로그램, 정원문화 행사 등을 운영하며 도심형 국립수목원으로서 입지를 넓혀왔다.

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세종 한복판 ‘초록 명소’ 우뚝···국립세종수목원 누적 관람객 ‘500만명’ 돌파

입력 2026.06.15 13:35

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

개원 5년8개월 만에 달성

400만명 돌파 후 10개월 만에 100만명 추가 방문

지난 13일 국립세종수목원 누적 관람객 500만 달성을 축하하며 500만번째 주인공과 가족들, 강신구 국립세종수목원장(오른쪽에서 세번째)이 기념촬영을 하고 있다. 한국수목원정원관리원 제공

지난 13일 국립세종수목원 누적 관람객 500만 달성을 축하하며 500만번째 주인공과 가족들, 강신구 국립세종수목원장(오른쪽에서 세번째)이 기념촬영을 하고 있다. 한국수목원정원관리원 제공

국립세종수목원이 누적 관람객 500만명을 돌파하며 중부권 대표 정원·생태문화 공간으로 자리매김했다.

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 국립세종수목원이 지난 13일 누적 관람객 500만명을 달성했다고 15일 밝혔다.

국립세종수목원은 2020년 10월 임시 개원 이후 국내외 식물자원을 활용한 특별전시를 비롯해 교육·체험 프로그램, 정원문화 행사 등을 운영하며 도심형 국립수목원으로서 입지를 넓혀왔다.

특히 계절별 특별전시와 야간 개장, 가족 단위 체험 프로그램, 다양한 정원문화 행사를 통해 시민들이 일상 속에서 자연과 정원을 경험할 수 있는 기회를 제공해 왔다.

지난해 8월 누적 관람객 400만명을 돌파한 데 이어 약 10개월 만에 500만명을 넘어선 것으로, 수목원 측은 전시·체험·정원문화 프로그램을 연계한 운영 전략이 방문객 증가로 이어진 것으로 분석했다.

수목원은 500만명 달성을 기념해 500만번째 관람객을 대상으로 기념행사를 진행했다.

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