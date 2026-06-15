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[속보]최태원·노소영 재산분할 조정 출석…최 “조정 잘 성립되길”

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본문 요약

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비관장이 재산분할 파기환송심 조정절차에 모두 참석했다.

서울고법 가사1부는 15일 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 파기환송심 2차 조정절차를 열었다.

이날 조정 절차에는 최 회장과 노 관장이 모두 출석했다.

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[속보]최태원·노소영 재산분할 조정 출석…최 “조정 잘 성립되길”

입력 2026.06.15 14:03

수정 2026.06.15 14:52

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  • 임현경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장이 15일 서울 서초동 서울고법에서 열린 재산 분할 파기환송심 2차 조정 기일에 출석하고 있다. 연합뉴스

최태원 SK그룹 회장(왼쪽)과 노소영 아트센터 나비 관장이 15일 서울 서초동 서울고법에서 열린 재산 분할 파기환송심 2차 조정 기일에 출석하고 있다. 연합뉴스

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비관장이 재산분할 파기환송심 조정절차에 모두 참석했다. 최 회장은 “조정이 잘 성립돼 빨리 끝낼 수 있으면 좋겠다”고 밝혔다.

서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 15일 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 파기환송심 2차 조정절차를 열었다. 이날 조정 절차에는 최 회장과 노 관장이 모두 출석했다.

노 관장은 오후 1시39분 최 회장보다 먼저 법원에 도착했다. 법정에 들어서기 전 ‘오늘 합의 가능성이 있느냐’ ‘2년 만의 법정 대면 심경이 어떤가’ 등의 기자단 질문에 침묵을 지켰다.

10분쯤 뒤 도착한 최 회장은 법원 출석 전 기자들과 만나 “조정이 잘 성립될 수 있어서 빨리 끝낼 수 있으면 좋겠다”고 말했다. ‘1차 조정 이후 입장 차를 좁혔느냐’는 질문에는 답하지 않았다.

이날 조정 절차에선 양 당사자가 모두 출석한 상태에서 재산분할 방식 등을 협의할 것으로 보인다. 이들이 법정에서 대면하는 것은 항소심 마지막 변론기일인 2024년 4월 이후 처음으로, 약 2년 2개월만이다.

최 회장과 노 관장은 1988년 결혼한 뒤, 2017년 이혼 조정을 신청하면서 파경을 맞았다. 앞서 1심은 최 회장이 노 관장에게 위자료 1억원과 재산분할로 현금 665억원을 지급하라고 판결했다. 2심은 재산분할 대상에 SK 주식을 포함해 위자료 20억원, 재산분할 1조3808원을 지급하라고 판결했다. 반면 대법원은 지난해 10월 노태우 전 대통령의 불법 비자금이 설령 옛 SK그룹에 기여했더라도, 이는 법적 보호 가치가 없어 재산분할 대상에서 제외돼야 한다는 취지로 원심을 파기환송했다.

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