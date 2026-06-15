[속보]최태원·노소영 재산분할 조정 출석…최 “조정 잘 성립되길”

최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비관장이 재산분할 파기환송심 조정절차에 모두 참석했다. 최 회장은 “조정이 잘 성립돼 빨리 끝낼 수 있으면 좋겠다”고 밝혔다.

서울고법 가사1부(재판장 이상주)는 15일 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 재산분할 파기환송심 2차 조정절차를 열었다. 이날 조정 절차에는 최 회장과 노 관장이 모두 출석했다.

노 관장은 오후 1시39분 최 회장보다 먼저 법원에 도착했다. 법정에 들어서기 전 ‘오늘 합의 가능성이 있느냐’ ‘2년 만의 법정 대면 심경이 어떤가’ 등의 기자단 질문에 침묵을 지켰다.

10분쯤 뒤 도착한 최 회장은 법원 출석 전 기자들과 만나 “조정이 잘 성립될 수 있어서 빨리 끝낼 수 있으면 좋겠다”고 말했다. ‘1차 조정 이후 입장 차를 좁혔느냐’는 질문에는 답하지 않았다.

이날 조정 절차에선 양 당사자가 모두 출석한 상태에서 재산분할 방식 등을 협의할 것으로 보인다. 이들이 법정에서 대면하는 것은 항소심 마지막 변론기일인 2024년 4월 이후 처음으로, 약 2년 2개월만이다.

최 회장과 노 관장은 1988년 결혼한 뒤, 2017년 이혼 조정을 신청하면서 파경을 맞았다. 앞서 1심은 최 회장이 노 관장에게 위자료 1억원과 재산분할로 현금 665억원을 지급하라고 판결했다. 2심은 재산분할 대상에 SK 주식을 포함해 위자료 20억원, 재산분할 1조3808원을 지급하라고 판결했다. 반면 대법원은 지난해 10월 노태우 전 대통령의 불법 비자금이 설령 옛 SK그룹에 기여했더라도, 이는 법적 보호 가치가 없어 재산분할 대상에서 제외돼야 한다는 취지로 원심을 파기환송했다.