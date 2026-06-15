‘밈코인 사기’ 안 당하려면···“SNS 맹신 안 돼, 피해 구제 어려워”

탈중앙화거래소(DEX)에서 이용자끼리 직접 가상자산 거래를 하다가 사고가 발생하면 피해 구제가 어려워 투자에 신중해야 한다.

금융감독원은 15일 “누구든지 쉽게 코인을 발행할 수 있는 DEX에서 사기가 빈발하고 있다”며 유의사항을 안내했다.

금감원에 따르면 DEX는 별도 운영 주체 없이 이용자 간 직접 가상자산을 사고파는 거래가 가능하다. 이용자의 신원을 확인하는 인증 절차가 없으며 누구나 코인을 발행하고 매매할 수 있다.

문제는 DEX에서 최근 신규 발행한 가상자산으로 투자자를 유인한 뒤 가격이 급등하면 보유 물량을 매도하는 이른바 ‘러그풀’ 사기가 잇따르고 있다는 것이다. 서울남부지검은 지난달 27일 ‘밈 코인’(화제성 가상자산) 관련 부정거래 혐의자들을 기소하기도 했다.

이들 일당은 신규 코인 10억개를 발행한 뒤 물량의 절반 이상을 낮은 가격에 선매수했다. 이후 사회관계망서비스(SNS) 홍보를 보고 유입된 투자자의 매수세로 코인 가격이 1001배 급등하자 보유 물량을 매도해 투자자 256명에게 약 9억원의 피해를 입힌 것으로 전해졌다.

금감원은 “SNS에 올라온 가상자산 홍보 내용만을 믿고 투자하면 안 된다”며 코인의 기본정보와 발행 시기를 충분히 확인한 뒤 거래해야 한다고 당부했다.

DEX에서는 많게는 하루 수만 개의 가상자산이 생성돼 이름과 로고가 유사한 코인이 많다는 점도 주의해야 한다. DEX에서 지난해 거래된 코인 종류는 2000만개인데 이 중 53.2%는 현재 거래가 중단된 상태다. 금감원은 “컨트랙트(고유) 주소로 코인을 식별하고 매수하려는 코인의 특징을 충분히 확인해야 한다”고 밝혔다.

DEX는 또 유동성이 충분하지 않아 소규모 거래에도 가격이 크게 흔들릴 수 있고 사고가 발생하면 별도 운영 주체가 없어 피해를 복구하기 어렵다.

금감원 관계자는 “DEX 플랫폼은 거래를 지원하는 인터페이스일 뿐 자산과 거래를 통제할 수 없어 착오 이체 등이 발생하면 복구가 불가하다”며 “정상적인 거래인지 확인하는 등 스스로 피해 예방을 위한 노력을 해야 한다”고 말했다.