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‘밈코인 사기’ 안 당하려면···“SNS 맹신 안 돼, 피해 구제 어려워”

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본문 요약

탈중앙화거래소에서 이용자끼리 직접 가상자산 거래를 하다가 사고가 발생하면 피해 구제가 어려워 투자에 신중해야 한다.

금감원은 "SNS에 올라온 가상자산 홍보 내용만을 믿고 투자하면 안 된다"며 코인의 기본정보와 발행 시기를 충분히 확인한 뒤 거래해야 한다고 당부했다.

DEX에서는 많게는 하루 수만 개의 가상자산이 생성돼 이름과 로고가 유사한 코인이 많다는 점도 주의해야 한다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘밈코인 사기’ 안 당하려면···“SNS 맹신 안 돼, 피해 구제 어려워”

입력 2026.06.15 14:23

  • 배재흥 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 여의도의 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

서울 여의도의 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

탈중앙화거래소(DEX)에서 이용자끼리 직접 가상자산 거래를 하다가 사고가 발생하면 피해 구제가 어려워 투자에 신중해야 한다.

금융감독원은 15일 “누구든지 쉽게 코인을 발행할 수 있는 DEX에서 사기가 빈발하고 있다”며 유의사항을 안내했다.

금감원에 따르면 DEX는 별도 운영 주체 없이 이용자 간 직접 가상자산을 사고파는 거래가 가능하다. 이용자의 신원을 확인하는 인증 절차가 없으며 누구나 코인을 발행하고 매매할 수 있다.

문제는 DEX에서 최근 신규 발행한 가상자산으로 투자자를 유인한 뒤 가격이 급등하면 보유 물량을 매도하는 이른바 ‘러그풀’ 사기가 잇따르고 있다는 것이다. 서울남부지검은 지난달 27일 ‘밈 코인’(화제성 가상자산) 관련 부정거래 혐의자들을 기소하기도 했다.

이들 일당은 신규 코인 10억개를 발행한 뒤 물량의 절반 이상을 낮은 가격에 선매수했다. 이후 사회관계망서비스(SNS) 홍보를 보고 유입된 투자자의 매수세로 코인 가격이 1001배 급등하자 보유 물량을 매도해 투자자 256명에게 약 9억원의 피해를 입힌 것으로 전해졌다.

금감원은 “SNS에 올라온 가상자산 홍보 내용만을 믿고 투자하면 안 된다”며 코인의 기본정보와 발행 시기를 충분히 확인한 뒤 거래해야 한다고 당부했다.

DEX에서는 많게는 하루 수만 개의 가상자산이 생성돼 이름과 로고가 유사한 코인이 많다는 점도 주의해야 한다. DEX에서 지난해 거래된 코인 종류는 2000만개인데 이 중 53.2%는 현재 거래가 중단된 상태다. 금감원은 “컨트랙트(고유) 주소로 코인을 식별하고 매수하려는 코인의 특징을 충분히 확인해야 한다”고 밝혔다.

DEX는 또 유동성이 충분하지 않아 소규모 거래에도 가격이 크게 흔들릴 수 있고 사고가 발생하면 별도 운영 주체가 없어 피해를 복구하기 어렵다.

금감원 관계자는 “DEX 플랫폼은 거래를 지원하는 인터페이스일 뿐 자산과 거래를 통제할 수 없어 착오 이체 등이 발생하면 복구가 불가하다”며 “정상적인 거래인지 확인하는 등 스스로 피해 예방을 위한 노력을 해야 한다”고 말했다.

영문번역(English Translation)
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