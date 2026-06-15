“한 잔도 안된다”···해경, 6~8월 해상 음주운항 특별단속

해경이 여름 휴가철을 맞아 오는 8월까지 해상 음주 운항에 대한 특별단속에 나선다.

해양경찰청은 바다 위 안전을 위협하는 음주운항 근절을 위해 이달부터 8월까지 3개월간 어선과 낚시어선, 유·도선, 수상레저기구 등을 포함한 모든 선박에 대해 특별단속을 한다고 15일 밝혔다.

2023년부터 지난해까지 최근 3년간 해경이 단속한 음주운항 적발 건수는 모두 190건이다. 이 중 6~8월에 전체의 28%인 54건이 적발됐다.

지난해 8월 경북 울진 후포항에서는 A씨가 전날 식당에서 소주 3∼4병을 마시고 다음 날 오전 6시에 출항했다가 입항 과정에서 실시된 음주측정에서 혈중알콜농도 0.044% 상태로 적발됐다.

앞서 2023년 7월 전남 목포시 신항에서도 B씨가 해상교통관제센터(VTS) 교신 때 횡설수설해 관제사가 신고, 해경이 출동해 B씨에 대해 음주 측정한 결과 혈중알콜농도가 0.171%로 나타났다.

이번 단속에서는 지난해 6월21일부터 시행된 개정 ‘수상레저안전법’에 따라 카약·카누·서프보드·패들보드 등 무동력 수상레저기구도 음주 운항 단속 대상에 포함됐다.

해상교통안전법 등 관련 법률에 따르면 혈중알콜농도 0.03% 이상인 상태로 선박을 운항하다 적발되면 혈중알콜농도 수치와 선박 크기에 따라 최대 5년 이하의 징역이나 3000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

이번 특별단속은 경비함정과 VTS를 동원해 해상과 육상을 연계한 합동 단속으로 진행된다.

장인식 해양경찰청장 직무대행은 “음주운항은 승객과 다른 선박의 안전까지 위협하는 중대한 위법 행위”라며 “특히 여름철에는 낚시와 수상레저 활동이 증가하는 만큼, 출항 전 음주 상태에서의 운항을 삼가고, 안전 수칙을 준수해달라”고 말했다.