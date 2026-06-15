신안 결혼이주여성 20명, 지원받던 주민에서 봉사 주체로

전남 신안지역 결혼이주여성들이 통·번역과 재난 안내, 다문화가정 정착 지원 등을 맡는 전문봉사단으로 활동한다. 정착 지원을 받아온 이들이 자신의 언어·문화적 경험을 바탕으로 지역사회 정착을 다시 돕는 역할을 맡게 된 것이다.

신안군은 지난 13일 신안군가족센터에서 대한적십자사 광주전남지사와 함께 ‘서로! 같이! 레드하모니 학교’ 졸업식과 ‘천사하모니 봉사회’ 결성식을 열었다고 15일 밝혔다.

신안군에 따르면 지역 결혼이주여성은 353명이다. 결혼이주여성들이 별도의 봉사단체를 꾸린 것은 이번이 처음이다.

천사하모니 봉사회는 결혼이주여성 정착지원 프로그램인 레드하모니 학교를 수료한 20명으로 구성됐다. 회원들은 대부분 신안에서 10년 이상 생활해온 30~50대다.

참여자들은 지난 2월부터 인공지능(AI) 활용 교육, 제빵 나눔 봉사, 전통문화 체험 등 6차례 교육과 활동에 참여했다. 교육 과정에서는 결혼이주여성과 적십자 봉사원이 1대1 멘토·멘티로 연결돼 지역사회 적응과 교류를 이어갔다.

이번 졸업식과 봉사회 결성식은 교육을 마친 수료생들이 지역사회 봉사조직으로 활동을 시작하는 자리로 마련됐다. 천사하모니 봉사회는 앞으로 지역축제와 행사 통역 지원, 다문화가정 정착 지원, 재난 발생 시 통·번역 안내, 문화교류 프로그램 운영, 취약계층 나눔 활동 등에 참여할 예정이다.

이번 봉사회 출범은 결혼이주여성을 지원 대상이 아닌 지역사회 활동 주체로 세운다는 점에서 의미가 있다. 신안군은 이들이 다문화가정과 지역사회를 잇는 역할을 할 것으로 기대하고 있다.

봉사회 회장으로 선출된 김성금씨는 “레드하모니 학교를 통해 자신감을 얻고 소중한 인연도 만들 수 있었다”며 “앞으로는 도움을 받는 사람을 넘어 지역사회에 도움을 주는 봉사자로 적극적으로 활동하겠다”고 말했다.

신안군 관계자는 “이번 졸업식은 교육의 끝이 아니라 지역사회 구성원으로서 새로운 역할을 시작하는 출발점”이라며 “천사하모니 봉사회가 다문화가족과 지역사회를 연결하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.