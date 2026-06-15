삼성전자, 자체 인프라로 ‘디지털 트윈’ 가속화…제품 개발 검증 기간 15일→2일

삼성전자가 가전, 스마트폰 등 개발 단계에서 자체 구축한 고성능 컴퓨팅(HPC) 인프라를 활용하기로 했다. 디지털 트윈 기술을 접목해 실제 전자제품 개발에서부터 ‘인공지능(AI) 대전환’을 가속화한다는 계획이다.

삼성전자 DX 부문은 서울 상암동 데이터센터에 HPC 서버 517대를 구축하고, 내부 기구·회로 개발 인력을 대상으로 서비스를 시작했다고 15일 밝혔다.

디지털 트윈은 컴퓨터에 현실 속 사물의 쌍둥이를 만들고 현실에서 발생 가능한 상황을 시뮬레이션해 결과를 예측하는 기술이다. 제품 개발에 걸리는 시간과 비용을 줄이고 오류나 사고를 예방하며, 문제 발생 시 원인을 쉽게 분석할 수 있는 효과가 있다. 고성능 중앙처리장치(CPU)를 탑재한 서버로 구성된 HBC 인프라는 기존 시스템보다 연산 속도는 약 5.8배, 가상 검증량은 약 6배 늘어났다.

삼성전자는 HPC 인프라를 활용해 스마트폰 낙하 시험, TV 낙하·발열 검증, 세탁기 장기 검증, 로봇청소기 충돌 검증 등을 진행할 예정이다. 이를 통해 기존 15일이 걸리던 TV 낙하 검증은 2일로, 역시 15일이 걸리던 세탁기 낙하 검증은 5일로 줄어들 것으로 예상된다. 기존에 실물 시제품을 제작해 반복 시험하던 과정을 디지털 트윈 기술에 기반한 가상 시뮬레이션으로 개발 시간을 크게 줄일 수 있게 된 것이다. 모든 각도에서 스마트폰의 낙하 검증 시험은 지금까지 할 수 없었으나, HPC를 활용하면 700대 케이스를 하루 만에 검증할 수 있다.

삼성전자는 2030년까지 ‘AI 자율공장’ 전환을 선언한 상태다. AI 자율공장은 제조 전 공정에서 AI를 적극 활용하는 구상으로, 품질·생산·물류 분야에서 ‘AI 에이전트’를 바탕으로 분석과 사전 검증을 강화하는 것도 포함한다. 삼성전자는 자동화를 넘어서는 ‘AI가 현장을 이해하고 스스로 의사결정을 내리는 자율화’를 기치로, 휴머노이드형 제조 로봇 도입도 단계적으로 추진하고 있다.

업계에서는 삼성전자가 외부 클라우드가 아닌 자체 HPC 인프라를 활용하는 것을 두고 제조 경쟁력 강화를 위한 변곡점이 될 것이란 전망이 나온다. 검증 시간을 단축해 신제품 출시를 앞당기는 것은 물론, 디지털 트윈을 일상적인 업무 방식으로 자리잡게 할 것이란 관측이다. 업계 관계자는 “가상 검증 데이터가 축적될수록 정확도와 적용 범위가 함께 넓어진다”면서 “2030년 AI 자율공장으로 이어지는 삼성전자의 디지털 트윈 전환에 한층 속도가 붙을 것으로 기대된다”고 말했다.

디지털 트윈이란? 현실 세계에 존재하는 사물이나 시스템을 가상 공간에 마치 ‘쌍둥이’처럼 그대로 복제·재현한 것을 의미한다. 실시간 데이터로 물리적 세계와 가상 공간을 연결해 시뮬레이션할 수 있어 제조업 혁신 등에서 주목받는 기술이다.