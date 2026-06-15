부천시, 국내외 7개 교류도시 관광시설 이용때 최대 50%할인

경기 부천시가 국내외 자매도시의 관광시설을 이용하는 시민들에 대해 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

부천시는 여름 휴가철을 맞아 부천시와 교류하고 있는 국내 6개 시·군과 일본 오카마야시의 관광시설을 이용할 경우 입장료와 체험료, 숙박료 등에 대해 할인 혜택을 제공하고 있다고 15일 밝혔다.

국내는 경북 봉화군, 전남 진도군, 전북 무주군, 충북 옥천군, 강원 강릉시, 충남 공주시 등 6개 시·군의 19개 관광시설이다.

진도군 운림산방·소전미술관·진도타워 등 5개 시설과 무주군 머루와인동굴은 무료로 이용할 수 있다. 봉화군 국립백두대간소목원과 강릉시 오죽헌·시립박물관 등 주요시설은 50% 할인된다.

일본 오카야마시에서는 오카야마성, 오카야마시 시티뮤지엄, 한다야마식물원, 오리엔트미술관 등 10개 주요 관광시설에서는 입장료와 체험료, 숙박료 등을 50% 할인받을 수 있다.

상호교류의 일환으로 일본 오카야마시 시민이 부천자연생태공원과 부천호수식물원 ‘수피아’, 한국만화박물관, 부천로보파크, 부천천문과학관 등 주요 관광시설을 방문할 때도 같은 혜택이 제공된다.

무료·할인 혜택을 받으려면 주소지가 ‘부천’으로 써있는 신분증을 지참해야 한다.

부천시 관계자는 “이번 혜택은 시민들이 교류도시를 직접 체험할 기회를 제공하기 위해 마련했다”며 “많은 시민이 할인 혜택을 활용해 알찬 여름휴가를 보내길 바란다”고 말했다.