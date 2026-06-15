오늘의 인사-국무조정실 외

■국무조정실·국무총리비서실 ◇과장급 전보 △재난안전총괄과장 김완수 ◇과장급 파견 △국민통합위원회 국민통합지원단 사회통합정책과장 이태정
■외교부 △운영지원담당관 홍인영 △재외국민보호과장 장동율
■고용노동부 ◇과장급 전보 △진주지청장 이강욱
■농림축산식품부 ◇과장급 명예퇴직 △부이사관 이연섭 ◇과장급 전보 △축산정책관실 축산경영과장 문원탁
■서울주택도시개발공사 △건설사업본부장(상임이사) 이철규
■개인정보보호위원회 ◇과장급 전보 △공공실태점검단장 임종철
■한국건설기술연구원 △건설시험인증본부장 여인환
■한국전자통신연구원(ETRI) ◇본부장 △기획본부장 이승환 △행정본부장 이인석
■한국보건산업진흥원 ◇본부장급 △경영기획본부장 김명환 ◇부서장급 △기획이사직속 인력개발실장 이병관 △기획이사직속 바이오헬스정책연구센터장 김택식 △경영지원실장 송일남 △바이오헬스혁신기획단장 최영임 ◇팀장급 △원장직속 감사팀장 황준원
■조선뉴스프레스 △여성조선 편집장 전영미
■뉴스워치 ◇탐사보도국 △탐사보도국장 이창근 ◇편집국 △산업부장 성현