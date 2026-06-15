창간 80주년 경향신문

오늘의 인사-국무조정실 외

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

오늘의 인사-국무조정실 외

입력 2026.06.15 15:01

수정 2026.06.15 16:26

펼치기/접기

■국무조정실·국무총리비서실 ◇과장급 전보 △재난안전총괄과장 김완수 ◇과장급 파견 △국민통합위원회 국민통합지원단 사회통합정책과장 이태정

■외교부 △운영지원담당관 홍인영 △재외국민보호과장 장동율

■고용노동부 ◇과장급 전보 △진주지청장 이강욱

■농림축산식품부 ◇과장급 명예퇴직 △부이사관 이연섭 ◇과장급 전보 △축산정책관실 축산경영과장 문원탁

■서울주택도시개발공사 △건설사업본부장(상임이사) 이철규

■개인정보보호위원회 ◇과장급 전보 △공공실태점검단장 임종철

■한국건설기술연구원 △건설시험인증본부장 여인환

■한국전자통신연구원(ETRI) ◇본부장 △기획본부장 이승환 △행정본부장 이인석

■한국보건산업진흥원 ◇본부장급 △경영기획본부장 김명환 ◇부서장급 △기획이사직속 인력개발실장 이병관 △기획이사직속 바이오헬스정책연구센터장 김택식 △경영지원실장 송일남 △바이오헬스혁신기획단장 최영임 ◇팀장급 △원장직속 감사팀장 황준원

■조선뉴스프레스 △여성조선 편집장 전영미

■뉴스워치 ◇탐사보도국 △탐사보도국장 이창근 ◇편집국 △산업부장 성현

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글