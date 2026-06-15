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“강북 공예인이 만든 작품, 보고 사가세요” 정기 플리마켓 운영 시작

입력 2026.06.15 15:08

지난해 서울 강북구에서 열린 ‘주말공예장터 공강’을 찾은 주민들이 공예품을 둘러보고 있다. 강북구 제공

지난해 서울 강북구에서 열린 ‘주말공예장터 공강’을 찾은 주민들이 공예품을 둘러보고 있다. 강북구 제공

서울 강북구가 지역 공예인의 안정적인 판로 확대와 공예 문화 활성화를 위해 오는 19일부터 11월 14일까지 와이스퀘어 앞 공개 공지에서 정기 플리마켓 ‘주말 공예 장터:공강’을 운영한다고 15일 밝혔다.

공강은 공예하는 강북인들을 줄인 말이다. 지역 공예인들이 직접 제작한 작품을 주민들에게 선보이고, 판매까지 이어지는 공예 특화 플리마켓이다.

주민들의 호응도 크다. 지난해에는 총 188개 부스가 참여해 약 3만3000여 명의 방문객이 이곳을 찾았다. 구는 기존 성과를 바탕으로 올해도 정기 운영을 이어간다는 계획이다.

올해 행사는 매주 금~토요일 오후 1시부터 7시까지 운영한다. 섬유, 도예, 가죽, 목공예, 금속, 캔들 등 다양한 분야의 공예인이 참여한다. 매회 5~6팀이 참가해 각기 다른 작품을 선보일 예정이다.

휴가철과 무더위 기간인 7월 17일~8월 29일과 공예문화축제 기간인 10월 23~24일은 휴장한다. 구 관계자는 “지역 공예산업이 성장할 수 있는 기반을 마련하고, 공예문화가 일상 속에 자연스럽게 자리잡을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

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