서울 강북구가 지역 공예인의 안정적인 판로 확대와 공예 문화 활성화를 위해 오는 19일부터 11월 14일까지 와이스퀘어 앞 공개 공지에서 정기 플리마켓 ‘주말 공예 장터:공강’을 운영한다고 15일 밝혔다.

공강은 공예하는 강북인들을 줄인 말이다. 지역 공예인들이 직접 제작한 작품을 주민들에게 선보이고, 판매까지 이어지는 공예 특화 플리마켓이다.

주민들의 호응도 크다. 지난해에는 총 188개 부스가 참여해 약 3만3000여 명의 방문객이 이곳을 찾았다. 구는 기존 성과를 바탕으로 올해도 정기 운영을 이어간다는 계획이다.

올해 행사는 매주 금~토요일 오후 1시부터 7시까지 운영한다. 섬유, 도예, 가죽, 목공예, 금속, 캔들 등 다양한 분야의 공예인이 참여한다. 매회 5~6팀이 참가해 각기 다른 작품을 선보일 예정이다.

휴가철과 무더위 기간인 7월 17일~8월 29일과 공예문화축제 기간인 10월 23~24일은 휴장한다. 구 관계자는 “지역 공예산업이 성장할 수 있는 기반을 마련하고, 공예문화가 일상 속에 자연스럽게 자리잡을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.