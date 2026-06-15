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본문 요약

서울 은평구가 백련산과 봉산 일대를 중심으로 출몰하는 러브버그로 인한 주민 불편을 최소화하기 위해 비상 방역 근무 체계를 가동하고, 신고 센터도 운영한다고 15일 밝혔다.

특히 러브버그 성충이 집중되는 시기에 신속하게 현장 대응할 계획이다.

구는 앞서 러브버그 주요 발생지인 백련산과 봉산 일대에 생물학적 방제제를 살포해 유충 단계에서부터 선제 방제를 추진했다.

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“물진 않아도 징그러워···” 스멀스멀 나오는 러브버그 비상방역 나선 은평구

입력 2026.06.15 15:18

수정 2026.06.15 15:32

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  • 류인하 기자

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러브버그. 연합뉴스

러브버그. 연합뉴스

서울 은평구가 백련산과 봉산 일대를 중심으로 출몰하는 러브버그(붉은등우단털파리)로 인한 주민 불편을 최소화하기 위해 비상 방역 근무 체계를 가동하고, 신고 센터도 운영한다고 15일 밝혔다. 운영 기간은 6월 13일부터 7월 19일까지다.

비상 방역은 주말 오전 9시부터 오후 6시까지 실시한다. 특히 러브버그 성충이 집중되는 시기에 신속하게 현장 대응할 계획이다.

구는 앞서 러브버그 주요 발생지인 백련산과 봉산 일대에 생물학적 방제제(BTI)를 살포해 유충 단계에서부터 선제 방제를 추진했다. 또 성충 발생 밀집 지역에 광원 포집기와 향기 유인 트랩 150대를 설치했다.

러브버그는 통상 6~7월에 집중 출몰했다가 약 2주 후 자연 소멸한다. 사람을 물거나 질병을 매개하지는 않지만 대량 발생으로 주민들에게 불쾌감을 준다. 특히 밝은색 옷을 좋아해 외출 시 밝은 옷을 입으면 러브버그가 달라붙을 수 있다.

은평구 관계자는 “유충 방제부터 성충 포획, 신속한 현장 대응까지 단계별 방역 체계를 강화해 주민 불편을 최소화하겠다”고 말했다.

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