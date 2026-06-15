“이것도 음악인가?”···노이즈와 인디 음악 사이, 미학이 답을 찾는다

소리인지 소음인지, 음악인지 퍼포먼스인지 ‘인디 음악’은 음악의 경계를 흔든다. ‘미학’은 낯선 감각 경험 앞에서 예술의 의미와 경계를 묻는 학문이다. ‘규정을 거부하는 미학이라는 학문’과 ‘규정된 음악에서 탈주하는 인디 음악’의 교차를 시도하는 학술 행사가 열린다.

한국미학회는 오는 26일 서울 관악구 서울대 제1파워플랜트에서 제2회 미학비엔날레를 개최한다고 12일 밝혔다. ‘미학이 필요한 순간: 혀끝에서 심장까지’를 주제로 음악, 소리, 노이즈의 상관관계를 탐색한다.

낯선 청취 경험을 선사하는 인디 음악을 미학적 관점에서 살펴본다. 학술 행사지만 형식은 파격적이다. 1부에선 ‘경계의 소리들: 노이즈, 사운드, 음악에 관한 단상들’을 주제로 성기완(음악비평), 최유준(음악미학·음악비평), 권현석(음악인류학), 신예슬(음악비평) 등 4명의 연구자가 각자 주목하는 키워드를 바탕으로 이야기하고 관객들과 대화한다. 2부에서는 국내 인디 뮤지션 3팀의 공연이 이어진다. 싱어송라이터 겸 베이시스트 우희준, 전자음악 기반 민중음악가 ‘야마가타 트윅스터’에 이어 라이브 퍼포먼스 아티스트 ‘밸런스퀸69’와 전자음악가 ‘푸트’가 협연한다.

행사는 관람자가 “이것도 음악인가”라는 질문을 품게 되는 상황을 마주하도록 구성됐다. 소리인지 소음인지 분간하기 어려운 연주를 접한 관람자가 1부의 질문과 대답, 2부의 라이브 공연을 오가며 그 연주의 의미와 가치를 스스로 찾아가도록 하는 일종의 실천의 장이라는 게 학회의 설명이다.

신혜경 한국미학회장은 “미학비엔날레는 인접 학문과의 교류, 예술 현장과의 소통, 폭넓은 대중과의 만남을 추구한다”며 “낯선 청취 경험과 맞닥뜨려 과연 음악이란 무엇인지 사유해야 할 때가 ‘미학이 필요한 순간’”이라고 취지를 밝혔다.

1968년 창립된 한국미학회는 국내에서 가장 오래된 미학 분야 학회로, 2024년 ‘문학과 미술의 동시대적 모색’을 주제로 첫 미학비엔날레를 열었다.