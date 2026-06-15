전국 야구장 매장 99% 일회용품 사용···다회용기 도입 대구·광주가 가장 적어

한국야구위원회(KBO)와 10개 구단이 기후에너지환경부와 일회용품을 감축하자는 협약을 맺은 지 3년이 지났지만 전국 9개 프로야구장 내 350곳 매장 중 일회용품을 사용하지 않는 매장은 단 한 곳에 불과하다는 조사 결과가 나왔다. 다회용기 도입률이 가장 높은 구장은 인천 SSG랜더스필드, 가장 낮은 구장은 대구 삼성라이온즈파크로 나타났다.

시민단체 환경운동연합은 15일 서울 강남구 KBO 앞에서 기자회견을 열고 ‘전국 프로야구장 일회용품·다회용기 사용 실태 모니터링 결과’를 발표했다. 다회용기를 도입하지 않은 매장 수는 총 256곳으로 전체 매장(350곳)의 73.1%에 달했다. 다회용기를 도입한 93곳 매장(26.6%) 중에서도 1곳을 제외한 매장은 모두 일회용품을 제공하고 있었다. 일회용품 감축 협약을 맺은 지 3년이 넘었지만 여전히 전체 매장의 99.7%가 일회용품을 제공한 것이다.

2023년 4월18일 KBO와 전국 10개 구단은 ‘야구장 내 입점 매장에서 일회용 컵·용기 등 일회용품 사용을 줄이도록 적극 노력한다’ ‘관객이 배출한 생수 또는 음료용 투명페트병이 오염되거나 다른 폐기물과 혼합되지 않도록 별도 배출·수거 체계를 구축·운영한다’는 등의 내용이 담긴 협약을 체결했다.

조사에 따르면 다회용기 도입률이 가장 높은 구장은 SSG랜더스필드(50.0%)였다. 다음으로는 수원 KT위즈파크(38.2%), 서울 잠실야구장(34.7%), 서울 고척스카이돔(29.3%)이 그 뒤를 이었다.

다회용기 도입률이 가장 낮은 구장은 삼성라이온즈파크(2.4%), 광주 KIA 챔피언스필드(9.7%), 부산 사직야구장(13.0%) 순이었다. 특히 사직야구장과 삼성라이온즈파크에는 구장 차원의 다회용기 회수 시스템 자체가 마련돼 있지 않았다.

단체는 이 밖에도 각 야구장에 종이, 비닐, 투명페트병, 음식물 등을 세분해 분리 배출할 수 있는 체계가 미흡하고, 관람객이 쉽게 이용할 수 있는 음수대가 설치돼 있지 않아 페트병에 든 생수를 구매할 수밖에 없는 점 등을 지적했다.

단체는 “자원순환을 개별 매장과 관중에 맡길 것이 아니라 KBO와 각 구단이 운영 기준을 마련하고 다회용기 사용부터 반납까지의 과정을 통합적으로 개선해야 한다”고 촉구했다.

2022년 진행된 전국폐기물통계조사에 따르면 전국 야구장에서는 연간 3444t의 쓰레기가 발생했다. 인구 1만~2만명 안팎의 서울 행정동 하나가 배출하는 생활 쓰레기양과 가까운 규모다.