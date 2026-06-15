제주 여행간다면 “전기차 렌터카 타고 가심비 맛집 탐방” 지원금 ‘쏠쏠’

전기차 대여·가심비 맛집 인증 캠페인 지역화폐 2만원 또는 면세점 2만원 이용권 제주관광공사, 중문면세점서 수령 가능 플로깅 참가 때는 지원금 1인당 1만원

고유가로 인해 급등한 제주 여행 비용 부담을 덜어주기 위해 관광객에게 실질적인 혜택을 제공하는 다채로운 지원 정책이 추진된다.

제주도와 제주관광공사는 15일부터 ‘친환경 전기차 렌터카로 탄소중립 실천하는 제주 여행 캠페인’과 ‘제주 가심비 맛집 여행 인증 캠페인’을 동시에 전개한다고 밝혔다.

이번 캠페인은 고물가 시대에 제주를 방문하는 관광객의 이동비·식비 부담을 완화하는 동시에 친환경 교통수단 이용 확대, 지역 상권 활성화를 유도하기 위해 기획됐다.

이번 전기차 렌터카 캠페인은 2박 이상 제주에 체류하면서 전기차 렌터카를 2일 이상 이용하는 여행객을 대상으로 한다. 제주 디지털 관광증인 ‘나우다’에도 가입해야 한다.

조건을 충족한 관광객은 전기차 렌터카 계약서와 신분증 등을 지참해 제주관광공사 중문면세점을 방문하면 지역화폐 ‘탐나는전’ 2만원권 또는 중문면세점 2만원권 이용권 중 하나를 선택해 받을 수 있다.

합리적인 가격으로 제주의 로컬 맛집을 경험할 수 있는 ‘제주 가심비 맛집 여행 인증 캠페인’도 이날부터 함께 시작된다.

제주를 찾는 18세 이상 관광객이 대상이며, 선착순 1800여 명에게 혜택이 돌아갈 예정이다. 참여를 희망하는 관광객은 지정된 가심비 식당 2곳 이상을 방문한 후 종이 영수증을 챙기고, 사회관계망서비스(SNS)에 이용 후기를 작성하면 된다.

참여 조건을 모두 충족한 경우 제주관광공사 중문면세점 안내데스크에서 지역화폐 2만원권 또는 중문면세점 2만원권 이용권 중 하나를 골라 받을 수 있다.

지정 가심비 식당은 착한가격 업소 음식점, 백년소상공인 음식점, 향토음식점, 우수관광사업체 지정 음식점, 제주 모범음식점 등으로 약 780개가 있다.

공사 관계자는 “관광객만 1인당 1회에 한해 참여할 수 있고 15일 이후 발행된 종이 영수증만 인정된다”면서 “대상 업소 목록은 제주관광공사 홈페이지(www.ijto.or.kr) 알림마당 내 공지사항에서 확인할 수 있다”고 말했다.

제주에서 쓰레기를 줍는 ‘플로깅’에 참여해도 지원금을 받을 수 있다.

공사는 오는 11월30일까지 ‘2026 제주 플로깅 참여 활성화 지원사업’을 운영한다. 제주에서 플로깅을 하는 10인 이상의 단체가 대상이다. 전용 앱인 ‘제주플로깅’을 활용해 1시간 이상 활동을 진행하면 식사비와 물품 구입비 등을 지원받을 수 있다.

지원금은 1인당 최대 1만원이며, 단체별 최대 30만원 한도 내에서 실비로 지급된다. 사업 참여를 희망하는 단체는 플로깅 활동 2일 전까지 지원금 신청 계획서를 제출해야 한다.

공사 관계자는 “전기차 렌터카 캠페인은 경제적 혜택과 탄소중립 실천을 동시에 챙길 수 있는 기회이며, 가심비 맛집 인증 캠페인은 관광객들이 합리적인 가격으로 제주 로컬 맛집을 경험할 수 있도록 기획한 것”이라고 말했다.