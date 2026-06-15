코스피, 이번주 9000피 넘보나···5% 급등 마감

코스피 지수가 15일 5% 급등했다. 미국·이란 전쟁 종전 합의 소식으로 지수가 급등한 것으로 풀이된다. 장기간 이어진 지정학적 불확실성이 완화되면서 최근 극심한 변동성을 보였던 코스피가 이번주 9000선을 돌파할 수 있을지 주목된다.

코스피는 이날 전장 대비 422.36포인트(5.2%) 오른 8545.98에 거래를 마쳤다. 코스피는 전장 대비 402.50포인트(4.95%) 오른 8526.12로 출발해 장중 한때 8600선을 넘어서기도 했다.

코스피는 장 초반부터 급등하며 매수 사이드카(프로그램 매수호가 일시 효력정지)가 발동됐다. 매수 사이드카는 발동된 건 지난 12일에 이어 2거래일 연속이다. 올해 들어 유가증권시장에서 사이드카가 발동된 건 26차례에 달한다.

급등세에 코스피 시가총액은 지난 4일 이후 7거래일 만에 7000조원에 육박했다. 이날 코스콤 체크에 따르면 장 마감 시점 기준 코스피 시가총액은 6992조8680억원으로 집계됐다.

24거래일 연속 ‘팔자’ 행렬을 이어갔던 외국인이 2거래일째 ‘사자’로 돌아섰다. 외국인은 이날 9824억원 순매수했고, 기관도 55억원 순매수했다. 반면 개인은 1조4954억원 순매도하며 차익실현에 나섰다.

미·이란 종전 협의로 국제유가도 하락했다. 이날 7월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI) 종가는 전장보다 3.23% 내린 84.88달러로 마감해 4월 17일 이후 최저치를 기록했다.

변수는 오는 16일 일본중앙은행 금리 결정과 18일 열리는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과다. 미·이란 종전 합의로 중동 지정학적 불확실성이 해소된 데다 미국 우주항공 기업 스페이스X 상장에 따른 수급 부담 우려도 일단락된 만큼 글로벌 금리 방향성이 국내 증시 추가 상승 여부를 좌우할 것으로 보인다.

한지영 키움증권 연구원은 “6월 FOMC가 증시 분위기를 좌우하는 메인 이벤트가 될 것”이라며 “6월 FOMC에서 기준금리 동결은 기정사실화된 상태이기에 점도표 변화, 케빈 워시 신임 의장 기자회견이 더 중요할 전망”이라고 말했다.