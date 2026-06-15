안민석 “드라마 참교육 국민적 공감대···시즌 2 경기도서 구현”

안민석 경기교육감 당선인은 15일 “교권을 지키는 ‘참교육 시즌2’를 경기도에서 구현해봤으면 좋겠다”라고 말했다.

안 당선인은 이날 수원시 팔달구 경기아트센터 컨벤션홀에서 열린 민선6기 경기교육감 인수위원회 출범식에서 “최근에 참교육이라는 드라마를 다 봤다. 무너진 교권을 다시 세워야 한다는 국민적 공감대를 형성한 드라마”라며 이같이 말했다.

<참교육>은 교권 침해와 학교폭력, 악성 민원 등으로 무너진 학교 현장을 배경으로 한 넷플릭스 작품이다. 안 당선인은 앞서 지난 13일 자신의 페이스북 계정에 ‘참교육’을 언급하며 경기도교육청 ‘교권보호국’ 신설에 대한 공개토론회를 제안하기도 했다.

안 당선인은 “당선자가 쏘아 올린 공론화 제안이 이렇게 파장을 일으킬 줄 몰랐다”라며 “인수위는 다음 주에 경기 교권 회복을 위한 토론회를 개최해달라”고 말했다.

이어 “선생님들이 가르치는 일에만 전념하도록 하겠다. 어른들이 학생들을 무서워하는 세상을 마감해야 한다”라며 “학생들에겐 등교가 설레는 학교, 학부모들이 신뢰하고 믿고 보낼 수 있는 학교를 만들겠다”라고 했다.

안 당선인은 이날 김상곤 전 교육부장관을 경기도교육감직 인수위원장으로, 이건 전 세마고 교장을 수석부위원장으로 임명하고, AI교육대전환특별위원회 위원장에는 김정호 카이스트 교수를 위촉했다.

인수위는 AI교육대전환특별위원회와 교권회복위원회, 경기교육정의특별위원회, 경기북부특별위원회 등 4개 특별위원회와 경기미래교육추진단, 경기유보통합추진단 등 2개 추진단으로 구성됐다.