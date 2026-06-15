“AI도 저가물량 공세”···‘가성비’ 내세워 시장 장악하는 중국

미국에 비해 한 세대 성능이 뒤처졌다고 평가받던 중국의 거대언어모델(LLM)이 ‘가성비’를 앞세워 인공지능(AI) 모델 시장 점유율을 빠르게 늘려가고 있다. AI 에이전트 시장이 커지면서 비용 효율성이 화두로 떠오른 영향이다. 향후 고난도 작업은 미국, 일반 작업은 중국 모델을 쓰는 하이브리드형 작업 방식이 늘 것이라는 분석도 나온다.

15일 오전 기준 AI 모델 비교사용 플랫폼인 오픈라우터를 보면 이날 기준 주간 토큰 사용량 1~4위는 모두 중국 모델이 차지했다. 1위인 딥시크의 주간 토큰 사용량은 4조5300억개로 1주일 전 대비 46% 늘었다. 미니맥스사의 M3은 토큰 사용량(3조8800억개)이 전주대비 133% 급증했다. 10위권 내 미국 모델은 클로드 소넷과 오푸스 등 3개 뿐이었다.

지난 1월까지만 해도 xAI의 그록, 앤트로픽의 클로드, 구글의 제미나이 등이 1~5위권 내에 포진해 있었지만 불과 5개월 만에 순위가 역전됐다. 오픈라우터를 통한 사용량을 집계한 것이라 실제 사용량과 차이가 있을 수 있지만 중국 모델 약진 흐름은 뚜렷하다.

이는 에이전트 AI 확산으로 최고 성능보다 ‘토큰 대비 성능비’가 모델 선택의 중요 요소로 떠오른 영향으로 풀이된다. 에이전트는 연속적으로 작업을 해야 해 단순 챗봇보다 토큰 소비량이 훨씬 많다. 중국 모델은 토큰당 비용이 미국 프론티어 모델에 비해 수십 배 저렴해 사용자 부담이 적다. 딥시크는 지난달 23일 V4-프로 모델 가격을 75% 영구 인하한다고 밝히기도 했다.

또 AI 성능이 상향 평준화되면서 범용 작업에는 중국과 미국 모델 간 결과물 차이가 크지 않다는 점도 영향을 미친 것으로 보인다.

월스트리트저널은 지난 12일 “기업들이 모델의 가치를 ‘완료된 작업당 비용’으로 따지기 시작했다”면서 “기업들이 모델을 섞어 쓰면서 비용을 최대 95%까지 줄이는 사례도 발견됐다”고 보도했다.

실제로 딥시크 최신 모델 V4 프로 맥스는 코딩 영역에서 클로드의 오푸스 4.6, 오픈AI의 챗GPT-5.4 등 한 세대 전 모델과 비슷한 점수를 받았다. 하지만 할인이 적용된 딥시크 V4 PRO의 토큰당 비용은 GPT-5.4 대비로는 17~25배, 클로드 오푸스 4.6과 비교해서는 43배 저렴했다. 성능에 따른 차이가 크지 않은 작업에서는 중국 모델을 쓸 유인이 늘어나는 셈이다.

공격적인 공급 전략도 주효한 것으로 평가된다. 폐쇄형 구조를 택한 오픈AI, 앤트로픽과 달리 오픈웨이트 모델로 개발자 생태계를 우선 장악하는 쪽을 택했다. 오픈웨이트 모델은 사용자가 직접 모델 파일을 자신의 PC나 클라우드에 내려받아 실행·수정할 수 있도록 한 모델이다. AI 모델 활용 플랫폼 허깅페이스에 따르면 최근 한달 간 딥시크 V4 프로와 플래시 다운로드 횟수는 520만회에 달한다.

수요층이 넓은 곳부터 값싸게 제품을 공급하는 중국 특유의 ‘저가 공세’가 AI 모델 경쟁에서도 적용된 셈이다. 향후 고성능 작업에는 미국의 프론티어 모델, 범용 작업에는 중국 모델을 쓰는 흐름도 빨라질 수 있다는 분석도 나온다.

최병호 고려대 인공지능연구소 교수는 “중요한 업무에는 미국 프론티어 모델, 덜 중요한 부분에는 (중국 등) 오픈소스 모델을 쓰는 흐름이 생길 것”이라고 말했다.