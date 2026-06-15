갈수록 빨라지는 폭염 시계… 때이른 더위에 ‘속수무책’인 노동 현장

지난 12일 오후 1시 서울 노원구 상계동의 한 아파트 단지 앞. 김문형씨(55)가 택배트럭에서 쉴 새 없이 택배 박스들을 꺼내 손수레에 옮겨 담았다. 오늘 배달할 물량은 총 215개. 손수레를 끌고 엘리베이터에 오른 김씨가 거친 숨을 몰아쉬었다. “그래도 오늘은 바람이 불어 시원한 편이에요. 진짜 더울 때는 감당이 안 돼요.”

오후 2시10분, 두 차례 손수레를 비워낸 김씨는 다음 배달지로 향했다. 이날 낮 최고기온은 28도 수준이었지만, 햇빛에 달아오른 트럭 안은 한여름을 방불케 했다. 김씨는 배송하는 동안 에어컨을 거의 켜지 않는다. 짧은 거리를 가다 서다 반복하는 작업 특성상, 에어컨을 틀어도 냉기가 돌기 전에 차에서 내려야 하기 때문이다.

올해로 24년째 택배 배달을 해온 김씨는 갈수록 더위가 찾아오는 시기가 빨라진다고 했다. 그는 “원래 이맘때 땀을 잘 안 흘렸는데 올해는 지난달 말부터 땀도 나고 살이 타기 시작했다”며 “예전엔 안 쓰던 모자나 마스크같이 살을 가릴 수 있는 건 다 쓰고 일한다”고 말했다.

기후 변화의 여파가 노동 현장으로 고스란히 밀려들고 있다. 더위를 견디며 일해야 하는 노동자들에게는 해가 갈수록 ‘고통의 시간’이 길어지는 셈이다.

30년째 건설 현장에서 형틀 목수로 일하는 임모씨(61)는 “최근 5~7년여 사이 온도가 급격히 오른 걸 체감한다”며 “5월부터 더워지기 시작해 6월부터 9월까지는 더위로 너무 힘들다”고 말했다. 그는 “2000년대 초반만 해도 현장 기온이 30도만 넘으면 쉬어가며 일하라는 분위기였지만, 요즘은 35~36도를 오르내리는 일이 예사”라고 말했다.

고독사 현장과 쓰레기집을 주로 청소하는 9년 차 특수청소업자 고성진씨(43)도 “3~4년 전부터 더위를 느끼는 시기가 앞당겨져, 6월 초인 지금은 10분만 작업해도 땀이 흐른다”며 “현장 냄새가 몸에 배는 것을 막기 위해 입는 방진복도 더워서 5월까지만 입는다”고 말했다.

노동자들이 온몸으로 느끼는 변화는 통계로도 입증된다. 15일 수도권기상청의 집계를 보면 과거 20년(1973~1990년)에 비해 최근 20년(2005~2024년)의 평균 여름 기간이 18일 더 길었다. 올해도 5월 초중순부터 최고 기온이 30도를 웃도는 등 이른 무더위가 찾아오며 지난 5월15일 첫 온열질환 사망자가 발생했다. 질병관리청이 ‘온열질환 응급실 감시체계’를 가동한 2011년 이래 가장 이른 시기다. 지난 5월15일부터 6월12일까지 집계된 온열질환자는 총 247명으로, 지난해 같은 기간(136명)보다 80% 넘게 증가했다.

폭염 시계는 빨라지고 있는반면 정부의 지침과 현장의 대응은 이러한 변화를 따라가지 못하고 있다. 고용노동부는 체감온도가 33도 이상일 때 2시간마다 10~15분 이상 휴식을 부여하고, 35도 이상이면 옥외작업 중지를 권고하는 등 ‘산업안전보건기준에 관한 규칙’을 시행 중이다. 그러나 기습적으로 찾아오는 이른 더위에는 현장의 대응이 한 박자 늦어지기 일쑤다. 목수 임씨는 “현장이 너무 더우니 얼음이 나오는 제빙기나 물을 좀 빨리 비치해달라고 요구해도, 사측에서 ‘법적으로 아직 안 해도 된다’며 설치를 미루는 경우도 많다”고 말했다.

현행 제도가 업종별 특성을 충분히 반영하지 못한다는 지적도 나왔다. 택배기사 김씨는 “배송이 조금만 늦어도 민원이 들어오기 때문에 더워도 트럭에서 잠깐 쉬는 게 전부”라며 “인근 지하철역에 물을 주는 쉼터가 있다지만, 주차 딱지가 끊기는데 트럭을 끌고 거길 어떻게 가느냐”고 말했다.

7년째 구로자원순환센터에서 일하고 있는 이경옥씨(55)는 “재활용쓰레기 선별실 안에 냉방장치가 있지만 높은 습도와 두꺼운 보호장비 탓에 일하다 보면 땀이 줄줄 흐른다”며 “지하 공간이라는 작업 공간의 특성을 제도가 따라가지 못하고 있다”고 말했다.

이상윤 노동건강연대 대표는 “한여름보다도 갑자기 더워지기 시작한 이런 시기에 급성 질환 위험이 더 급격히 나타날 수 있다”고 말했다. 이 대표는 “폭염은 기온, 습도, 노동 강도 등이 복합적으로 작용하는 만큼 사업장별 맞춤형 대책이 필요하다”며 “정부가 학계·노동계의 의견을 모아 기후변화에 맞춘 체계적인 기준을 수립해야 한다”고 밝혔다.