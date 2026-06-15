왕이, 북한 다녀온 다음 몽골 방문…“제3자와 동맹 금지” “협력 확대”

G7 정상회의 기간 중, 주변국 외교 몽골, 중립 기조 속 경제협력 확대 15~19일에는 미얀마 대통령 방중

중국과 몽골이 울란바토르에서 외교장관 회의를 열고 양국의 경제·무역 관계를 강화하고 제3국과 상대국의 이익을 해치는 동맹을 맺지 않겠다는 성명을 발표했다. 몽골은 북·중·러가 참여하는 광역두만개발계획(GTI)에 적극적인 관심을 보이고 있으며, 남북한 모두와 우호적인 관계를 맺고 있다.

중국 외교부는 15일 왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이오흐나 후렐수흐 대통령을 예방한 뒤 바트뭉흐 바트체첵 몽골 외교장관과 회담하며 중국·몽골 포괄적 전략적 동반자 관계를 발전시키려는 의지를 재확인했다고 밝혔다. 왕 부장의 몽골 방문은 4년 만이며, 지난 8~9일 시진핑 중국 국가주석의 북한 방문 수행 이후 첫 외부 일정이다.

중국 외교부가 이날 홈페이지에 공개한 ‘중국·몽골 외교장관 회담 공동 보도자료’에 따르면 양국은 서로의 독립, 주권, 영토보전을 존중하고 서로의 내정에 간섭하지 않으며 서로가 택한 발전 경로를 존중한다는 점을 재확인했다. 양측 모두 상대방을 겨냥하는 제3국과의 동맹을 맺지 않으며, 제3국이 자국 영토를 이용해 상대국의 주권과 안보를 해치는 것을 허용하지 않는다고 밝혔다.

중국 외교부는 몽골이 하나의 중국 원칙에 대한 확고한 지지를 재차 강조했으며, 티베트, 홍콩, 신장 문제는 중국의 내정 문제로 간주한다고 밝혔다고 전했다. 양측이 “모든 형태의 파시즘과 군국주의를 규탄하고, 그러한 이념을 부활시키려는 어떠한 시도에도 반대한다”는 데 동의했다고도 전했다.

몽골은 평화롭고 개방적이고 독립적이고 다각적인 외교 정책을 소개했으며, 중국의 일대일로 구상 틀 내에서 광업, 에너지, 녹색개발, 디지털경제, 농·축산업 분야에서 협력을 확대하겠다고 밝혔다고 중국 외교부가 전했다. 몽골이 “중국은 영원한 이웃국가로서 몽골의 외교정책에서 우선시된다”고 밝혔다고도 전했다. 김정은 북한 국무위원장은 지난 8일 “북·중관계는 국가의 중대한 제1전략사업”이라고 한 바 있다.

몽골은 ‘중립·균형 외교’ 기조를 유지하며, 북·중·러 경제 협력 참여를 추진하고 있다. 지난달 중·러 정상회담에서 논의한 ‘시베리아의 힘2’ 프로젝트의 당사국이며, 북한 라진항을 통해 글로벌 석탄 수출 해상 운송로를 확보하려 하고 있다. 현실화되면 몽골은 중국 톈진항에 대한 의존도를 줄일 수 있다. 정동영 통일부 장관은 지난 5일 열린 다자안보 대화인 ‘울란바토르 동북아 안보 대화’에서 후렐수흐 몽골 대통령에게 한반도 평화 증진을 위한 몽골의 지원을 요청했다.

미 외교전문지 더 디플로맷은 북·중정상회담 이후 “몽골은 남북한 모두와 유대를 맺고 있으며, 비핵화와 한반도 평화 등의 이슈를 다룰 때 하드파워보다 소프트파워를 통한 접근을 선호해 왔다”며 “북한이 다시 국제사회에 관여할 기회를 얻은 가운데, 변화하는 지정학적 환경 속에서 경제적 기회를 확대하는 다양한 기회를 갖게 됐다”고 짚었다.

중국·몽골 외교장관 대화는 서방과 일본이 주도하는 주요 7개국(G7) 정상회의 기간에 진행됐다. ‘제3국과의 동맹 금지’ 등은 몽골이 서방과의 자원 협력도 모색하는 상황을 염두에 둔 것으로 보인다. 중국은 지난해 G7 정상회의 기간에는 중국·중앙아시아 5개국 정상회의를 개최해 우군 ‘세몰이’를 보여줬다. 15~19일에는 군부 수장 출신인 민아웅 흘라잉 미얀마 대통령이 방중한다.