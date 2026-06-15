창간 80주년 경향신문

추미애 경기지사 인수위 출범···“도정 실질적 성과로 바꾸는 첫 출발점”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

추미애 경기지사 인수위 출범···“도정 실질적 성과로 바꾸는 첫 출발점”

입력 2026.06.15 16:34

수정 2026.06.15 17:26

펼치기/접기
구글 검색 선호 매체로 추가
경기 수원시 영통구에 위치한 경기신용보증재단에서 15일 추미애 경기지사 당선인의 도지사직인수위원회인 ‘공정·혁신·포용 경기준비위원회’가 열리고 있다. 추 당선인 측 제공

경기 수원시 영통구에 위치한 경기신용보증재단에서 15일 추미애 경기지사 당선인의 도지사직인수위원회인 ‘공정·혁신·포용 경기준비위원회’가 열리고 있다. 추 당선인 측 제공

추미애 경기지사 당선인의 도지사직인수위원회인 ‘공정·혁신·포용 경기준비위원회’가 15일 공식 출범했다.

추 당선인은 이날 경기 수원시 영통구에 위치한 경기신용보증재단에서 열린 현판식에서 “지금 경기도 앞에는 교통, 주거, 일자리, 돌봄, 안전, 균형발전 등 도민의 삶과 직결된 과제가 산적해 있다”며 “인수위는 도민의 기대를 도정의 실질적 성과로 바꾸는 첫 출발점이 돼야 한다”고 말했다.

추 당선인은 “경기도는 대한민국의 축소판이자 대한민국의 미래다. 경기도가 바뀌면 대한민국의 민생이 바뀐다”라며 “오늘 출범하는 공정·혁신·포용 경기준비위원회가 그 첫걸음을 힘차게 열어주시기를 바란다”고 말했다.

이날 출범식에서는 인수위 구성과 관련한 발표도 진행됐다. 앞서 추 당선인 측은 지난 11일 김태년 국회의원과 김영진 국회의원을 각각 위원장과 부위원장으로 임명한 바 있다.

인수위는 총 6개 분과, 15개 특별위원회, 3개 TF에 도정자문단과 대변인단으로 구성됐다. 6개 분과는 정책조정분과, 기획재정분과, 경제분과, 도시주거분과, 사회복지분과, 행정혁신분과 등이며 분과장 외에 2~3명으로 구성됐다.

특별위원회는 30분출근대전환, 반도체초격차전략, AI대전환, 북부대전환, 에너지순환경제, 미래농어업혁신, 규제개혁, 시민참여, 통합돌봄, 문화예술, 지방자치, 평화안보, 대외협력, 필수공공의료, 장애인동행 등이다. TF는 청년경기TF, 공정경기TF, 안전경기TF 등이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글