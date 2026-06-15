추미애 경기지사 인수위 출범···“도정 실질적 성과로 바꾸는 첫 출발점”

추미애 경기지사 당선인의 도지사직인수위원회인 ‘공정·혁신·포용 경기준비위원회’가 15일 공식 출범했다.

추 당선인은 이날 경기 수원시 영통구에 위치한 경기신용보증재단에서 열린 현판식에서 “지금 경기도 앞에는 교통, 주거, 일자리, 돌봄, 안전, 균형발전 등 도민의 삶과 직결된 과제가 산적해 있다”며 “인수위는 도민의 기대를 도정의 실질적 성과로 바꾸는 첫 출발점이 돼야 한다”고 말했다.

추 당선인은 “경기도는 대한민국의 축소판이자 대한민국의 미래다. 경기도가 바뀌면 대한민국의 민생이 바뀐다”라며 “오늘 출범하는 공정·혁신·포용 경기준비위원회가 그 첫걸음을 힘차게 열어주시기를 바란다”고 말했다.

이날 출범식에서는 인수위 구성과 관련한 발표도 진행됐다. 앞서 추 당선인 측은 지난 11일 김태년 국회의원과 김영진 국회의원을 각각 위원장과 부위원장으로 임명한 바 있다.

인수위는 총 6개 분과, 15개 특별위원회, 3개 TF에 도정자문단과 대변인단으로 구성됐다. 6개 분과는 정책조정분과, 기획재정분과, 경제분과, 도시주거분과, 사회복지분과, 행정혁신분과 등이며 분과장 외에 2~3명으로 구성됐다.

특별위원회는 30분출근대전환, 반도체초격차전략, AI대전환, 북부대전환, 에너지순환경제, 미래농어업혁신, 규제개혁, 시민참여, 통합돌봄, 문화예술, 지방자치, 평화안보, 대외협력, 필수공공의료, 장애인동행 등이다. TF는 청년경기TF, 공정경기TF, 안전경기TF 등이다.