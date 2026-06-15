환율 8.7원 내린 1511원대 마감 ···1400원대로 내려오나

원·달러 환율이 15일 미국과 이란의 종전 합의로 국제유가가 안정화될 것이란 기대감에 1510원대까지 하락했다. 시장에서는 환율이 1400원 중후반대까지 떨어질 것이라는 전망이 나오지만 장기간 이어진 고유가 후유증과 미국 연방준비위원회(Fed·연준)의 통화정책 등으로 변수가 여전히 남아있다는 지적이다.

이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율(주간 거래 종가)은 전 거래일보다 8.7원 내린 1511.1원으로 집계됐다. 장중 한때 1503.9원까지 가파르게 내렸다가 하락분을 반납하며 1510원 초반대에서 마감했다. 이는 주간 거래 종가 기준으로는 6월 1일(1504.3원) 이후 가장 낮은 수준이다.

이날 오후 3시 30분 기준 주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스도 전날 같은 시각 기준가보다 0.282 하락해 99.525로 집계됐다. 엔·달러 환율도 0.122엔 하락한 160.146이었다.

미·이란 양국이 전쟁 종식에 합의했다는 소식과 함께 국제유가가 급락하면서 에너지 가격 충격에 취약한 한국 경제의 부담 요소가 완화한 데 따른 것으로 풀이된다.

환율은 지난달 15일(주간 거래 종가) 1500원을 돌파한 이후 이날까지 20거래일 연속 1500원선을 유지하고 있다. 야간 거래에선 한때 1560원을 넘어설 정도로 고공행진을 이어왔다. 최근까진 정부의 외환시장 개입으로 간신히 상승세를 억눌러왔다.

이유정 하나은행 연구원은 “미 연준이 동결 기조 하에 중동 상황을 주시할 것으로 전망되면서 원화의 부담도 다소 완화될 것”이라며 “양국의 종전 합의 관련 세부 사항에서 큰 갈등 없이 합의점을 찾으면 환율은 1400원 중후반대 수준으로 하향 안정화될 것으로 전망한다”고 말했다.

문정희 KB국민은행 이코노미스트는 “전쟁 이전 유가는 70달러 이하였으며 환율도 1450원을 밑돌았다는 점에서 유가가 점진적으로 하락하면 환율도 1400원대 중반까지 이어질 수 있을 것으로 예상한다”면서도 “당분간 고유가에 따른 인플레이션 압력은 남아 있고, 외국인 투자자의 국내 주식 비중 조절 및 차익 실현이 완전히 해소되었다고 보기 어렵다”고 말했다.